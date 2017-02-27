Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28

alexdovgenko64 написав: Игорь Алексеевич " тем более всё равно со след.недели все будем сидеть только дома без выхода на улицу."(c)

Дружина працює у водоканалі. Змін не передбачається поки що.

Полтавська обл. ПОВи 27,70 - 28,70 " тем более всё равно со след.недели все будем сидеть только дома без выхода на улицу."(c)Дружина працює у водоканалі. Змін не передбачається поки що.Полтавська обл. ПОВи 27,70 - 28,70

но я не говорю, что прямо вся страна будет сидеть дома.тем более водоканал будет 100 пудов работать. просто перестроят график привоза людей на работу.у нас тоже запорожсталь или др. заводы не закроются. будут работать, но по др. будет доставка людей на предприятия и введут дополнт. меры нахождения людей на улицах.лично у меня бизнес не стратег.направления и я уже сижу дома и отпустил сотрудников.тем более что уже все как я закрываются.