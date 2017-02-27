alexdovgenko64 написав:Игорь Алексеевич " тем более всё равно со след.недели все будем сидеть только дома без выхода на улицу."(c) Дружина працює у водоканалі. Змін не передбачається поки що. Полтавська обл. ПОВи 27,70 - 28,70
но я не говорю, что прямо вся страна будет сидеть дома. тем более водоканал будет 100 пудов работать. просто перестроят график привоза людей на работу. у нас тоже запорожсталь или др. заводы не закроются. будут работать, но по др. будет доставка людей на предприятия и введут дополнт. меры нахождения людей на улицах. лично у меня бизнес не стратег.направления и я уже сижу дома и отпустил сотрудников. тем более что уже все как я закрываются.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Alex2006 написав:Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к
Вы же вроде по 26 с чем-то доллар на днях сливали
В пятницу в последний раз, ну не весь же) Когда уже "все" зависит от того, когда выдохнуться олени, а это сложно предугадать, поэтому превентивно можно понемногу сливать, чтобы не пропустить пик
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
11:00 Непогано підтягнули біди. Мабуть люди валюту не поспішають нести.
17.03.2020 17:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
ihorsic написав:Нефть ниже 30. Деревянный в небеса гривна туда же. Как ни крути а привязка гривны с деревом никуда не делась мой прогноз по найкрасивейшей прост 80*0.4=32. Всем слившимся удачи.
Это при точной,100% корреляции с деревом за последние годы с курсом 2,5.Угол наклона коленно-локтевой позы,количество смазки,размер вибратора и количество фрикций у нас с Мордором разная.Ихнего Кащея Бессменного прынц Салман громче нагибает,а наши циркачи очкуют и пугливо повизгивают:)
Согласен с Вами на 100%. Даже сейчас гривна падает к дереву. И я с тех людей которые помнят 20коп за деревянный.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Yuri_61 написав:Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность.
Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года. А теперь вопрос:
Не пишите больше... лучше запишитесь на прием к холяве.