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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4498449945004501>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 283
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
37%
106
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А на сайті https://www.investing.com/currencies/usd-uah курс гривні вже 27,3735. На скільки я розумію ці і є міжбанк в реальному часі. Рублик 77,8978
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:41

Нерезиденты и физики продают понемногу ОВГЗ

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:42

Дерево па78+

О "гривнеукрепляже" на моменте не может быть и речи. Фейковые курсы без продаж - не в счёт :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:42

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность.

Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года.
А теперь вопрос:


Не пишите больше... лучше запишитесь на прием к холяве.

У Юры IQ равен 61.Он финансовый мир воспринимает на рефлекторном уровне,как собака Павлова.Горит лампочка-пошла слюна,выключили- нет слюны.Рост гривны-любит гривну,растёт доллар-любит вечнозеленый.В этом весь его шарм.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:43

Мб 27.35
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:44

Когда начался кризис 2020, то некоторые сайты давали некорректную информацию о курсах в мире. Я имею в виду форекс.

Ведь известно, что с началом кризиса именно доллар начинает дорожать к остальным валютам в том числе и к евро.

Но подлые программисты форекса, чтобы посрывать деньги с депозитов клиентов начали доказывать, что в этот раз типа евро начал дорожать к доллару!!! :mrgreen: :mrgreen:

Теперь естественно все исправляется, но выглядит это подленько.

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Доллар прет вверх в мире.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

78 рупь/дол. дошло
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:47

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум

Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Хорошо, когда 1.5к виртуальные, лей не хочу!
Хоть по 23.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49

Еврооблигации Украины, подросшие в цене в прошлую пятницу после сильного падения в "черный четверг", на этой неделе вновь начали дешеветь и достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности, которая сейчас превышает 10-11% годовых.

Как участники рынка, в понедельник ставки подросли на 0,8-1,2 процентных пункта (п.п.), во вторник – еще на 0,3-0,7 п.п.

Особенно сильно выросла доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года – на 2,4 п.п. за два дня, до 10,4%.

Кроме того, нового минимума стоимости с конца февраля 2019 года достигли ВВП-варранты – 62,2% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три недели назад.

Накануне заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий констатировал, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.

"На долговых рынках практически рынки даже для компаний с высоким кредитным рейтингом закрыты. Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия – мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам. Если говорить о других, то их доходности очень сильно выросли, на сегодня практически рынок для всех закрыт", – описал Чурий сложившуюся ситуацию.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49

  zzzzzz написав:Нерезиденты и физики продают понемногу ОВГЗ

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А есть ветка по ОВГЗ?
Andrew_
 
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