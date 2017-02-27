Yuri_61 написав:Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность.
Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года. А теперь вопрос:
Не пишите больше... лучше запишитесь на прием к холяве.
У Юры IQ равен 61.Он финансовый мир воспринимает на рефлекторном уровне,как собака Павлова.Горит лампочка-пошла слюна,выключили- нет слюны.Рост гривны-любит гривну,растёт доллар-любит вечнозеленый.В этом весь его шарм.
Еврооблигации Украины, подросшие в цене в прошлую пятницу после сильного падения в "черный четверг", на этой неделе вновь начали дешеветь и достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности, которая сейчас превышает 10-11% годовых.
Как участники рынка, в понедельник ставки подросли на 0,8-1,2 процентных пункта (п.п.), во вторник – еще на 0,3-0,7 п.п.
Особенно сильно выросла доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года – на 2,4 п.п. за два дня, до 10,4%.
Кроме того, нового минимума стоимости с конца февраля 2019 года достигли ВВП-варранты – 62,2% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три недели назад.
Накануне заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий констатировал, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.
"На долговых рынках практически рынки даже для компаний с высоким кредитным рейтингом закрыты. Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия – мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам. Если говорить о других, то их доходности очень сильно выросли, на сегодня практически рынок для всех закрыт", – описал Чурий сложившуюся ситуацию.