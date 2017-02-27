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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4498449945004501

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 284
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
107
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49

Апрель встретим с рублем по 90 и гривной 32?
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49

а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:53

  Игорь Алексеевич написав:а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??

Главное,чтобы мысли были у нашего президента и правительства.Свои оставлю при себе.Но что-то я очкую.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Сер 18 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:53

  Игорь Алексеевич написав:а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??

Нас бойкотируют из-за смены правительства, денег фонд не даст. Валюта будет в пределах 32 на межбанке, будут печатать.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:53

  Игорь Алексеевич написав:а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??

Прилетят "самальоты" и всех спасут :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:57

Спред на миняйле сжался 35/50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:58

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??

Прилетят "самальоты" и всех спасут :)

А может проплывут паровозы?Как-то все стремно.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:00

  Дед Мороз написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??

Прилетят "самальоты" и всех спасут :)

А может проплывут паровозы?Как-то все стремно.

Нет, паровозы отменили, самолеты не летают. Теперь разве что утюги всплывут и всех спасут.
antey1969
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  #<1 ... 4498449945004501
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