Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49

а что будет после карантина.???

сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???

у кого какие мысли??

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.