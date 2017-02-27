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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49
Апрель встретим с рублем по 90 и гривной 32?
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Tatkaumnihka
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49
а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:53
Игорь Алексеевич написав:
а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Главное,чтобы мысли были у нашего президента и правительства.Свои оставлю при себе.Но что-то я очкую.
Востаннє редагувалось Дед Мороз
в Сер 18 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:53
Игорь Алексеевич написав:
а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Нас бойкотируют из-за смены правительства, денег фонд не даст. Валюта будет в пределах 32 на межбанке, будут печатать.
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Tatkaumnihka
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:53
Игорь Алексеевич написав:
а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Прилетят "самальоты" и всех спасут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:57
Спред на миняйле сжался 35/50
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:58
Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Прилетят "самальоты" и всех спасут
А может проплывут паровозы?Как-то все стремно.
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Дед Мороз
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:00
Дед Мороз написав: Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
а что будет после карантина.???
сейчас уже и так всё понятно, а что будет в стране с финансами и валютой в мае после отмена карантина.???
у кого какие мысли??
Прилетят "самальоты" и всех спасут
А может проплывут паровозы?Как-то все стремно.
Нет, паровозы отменили, самолеты не летают. Теперь разве что утюги всплывут и всех спасут.
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antey1969
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