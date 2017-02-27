Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:37
Сибарит написав: По прежнему большая часть операций происходила за счет собственных средств банков
. Продажа клиентами уменьшилась, покупки выросли, но объемы остались небольшими.
Случайно не руссиане арбитражат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:40
proftpd66 написав:
если нерезы выходят
и, вроде, тут писали про гарантии вложившим в гособлигации
какие такие гарантии?
сейчас форсмажор, мировой кризис короны
и это пройдет
ЧИА
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:43
ЧИА написав: proftpd66 написав:
если нерезы выходят
и, вроде, тут писали про гарантии вложившим в гособлигации
какие такие гарантии?
сейчас форсмажор, мировой кризис короны
Я спросил про доходность % на вторичном рынке
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Сер 18 бер, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44
Не знаю писали или нет, но приват не выдает валюту с карточки тоже.
Заказывал не большую сумму два дня назад (1000евро), пришло уведомление в вайбер, что валюта в отделении ожидает. Пришел в отделение говорят валюты нет и в ближайшее время не будет, ну и что то там про самолет который не привез им в отделение валюту.
CYBOPOB2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44
https://minfin.com.ua/2020/03/18/42064542/
Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Об этом пишет Росбалт. 4 Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Как выросли индексы Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,2% и оказался на отметке 21237,38 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 6% до 2529,19 пункта.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:45
Victor37 написав: Курс доллара превысил 79 рублей МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.
Слава Україні!
Дай аллах здоровья королю Саудовской Аравии и детям его.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:47
proftpd66 написав:
https://minfin.com.ua/2020/03/18/42064542/
Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Об этом пишет Росбалт. 4 Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Как выросли индексы Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,2% и оказался на отметке 21237,38 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 6% до 2529,19 пункта.
Ну вот. Еще неделька и всех попустит...
Amat
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:47
CYBOPOB2 написав:Не знаю писали или нет, но приват не выдает валюту с карточки тоже. Заказывал не большую сумму два дня назад (1000евро), пришло уведомление в вайбер, что валюта в отделении ожидает. Пришел в отделение говорят валюты нет и в ближайшее время не будет, ну и что то там про самолет который не привез им в отделение валюту.
Про камази з Білорусії не згадували?
Zochan
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:48
Хай щастить! Вітаюсь совсіма. Дивитись. ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:50
В Привате прием упал 27.3 с утра было 27.4
senyor
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