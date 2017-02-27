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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 450345044505450645074508>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 284
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
107
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:37

  Сибарит написав:По прежнему большая часть операций происходила за счет собственных средств банков. Продажа клиентами уменьшилась, покупки выросли, но объемы остались небольшими.

Случайно не руссиане арбитражат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:если нерезы выходят

и, вроде, тут писали про гарантии вложившим в гособлигации
какие такие гарантии?
сейчас форсмажор, мировой кризис короны
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:43

  ЧИА написав:
  proftpd66 написав:если нерезы выходят

и, вроде, тут писали про гарантии вложившим в гособлигации
какие такие гарантии?
сейчас форсмажор, мировой кризис короны

Я спросил про доходность % на вторичном рынке
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 бер, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не знаю писали или нет, но приват не выдает валюту с карточки тоже.

Заказывал не большую сумму два дня назад (1000евро), пришло уведомление в вайбер, что валюта в отделении ожидает. Пришел в отделение говорят валюты нет и в ближайшее время не будет, ну и что то там про самолет который не привез им в отделение валюту.
CYBOPOB2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44

https://minfin.com.ua/2020/03/18/42064542/


Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Об этом пишет Росбалт.

4
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой.

Как выросли индексы
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,2% и оказался на отметке 21237,38 пункта.

Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 6% до 2529,19 пункта.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:45

  Victor37 написав:
Курс доллара превысил 79 рублей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.

Слава Україні! :D

Дай аллах здоровья королю Саудовской Аравии и детям его.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:47

  proftpd66 написав:https://minfin.com.ua/2020/03/18/42064542/


Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Об этом пишет Росбалт.

4
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой.

Как выросли индексы
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,2% и оказался на отметке 21237,38 пункта.

Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 6% до 2529,19 пункта.


Ну вот. Еще неделька и всех попустит... :D
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

CYBOPOB2 написав:Не знаю писали или нет, но приват не выдает валюту с карточки тоже.

Заказывал не большую сумму два дня назад (1000евро), пришло уведомление в вайбер, что валюта в отделении ожидает. Пришел в отделение говорят валюты нет и в ближайшее время не будет, ну и что то там про самолет который не привез им в отделение валюту.
Про камази з Білорусії не згадували? :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:48

Зʼявився аналіз ліквідності від НБУ


Вітаюсь совсіма.
Дивитись.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:50

В Привате прием упал 27.3 с утра было 27.4
senyor
 
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