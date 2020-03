Додано: Сер 18 бер, 2020 13:07

zzzzzz написав: Северо-американская нефть уже 25 баксов.

Жесть. Северо-американская нефть уже 25 баксов.Жесть.

где-то загрустил маск... где-то загрустил маск...

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.