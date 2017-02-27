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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:50
Миняйло не хочет рости. Уже продажи по 28,35 есть.
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:51
Вы вообще в магазины ходите?
Всё (кроме некоторого количества еды) импортного производства - одежда, обувь, техника, и так далее.
Торговый баланс в прошлом году был минус 10 млрд долларов.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:51
Як тільки розвернеться тренд, в банках зникне гривня і хрєн здасте баксікі куплені ПА29
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:52
По 26 гривна вполне может появится
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:54
Данные про аукцион есть ? Межбанк замер , после роста
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:03
Втрачені вони для умовної "держави", яку Иліта сприймає як корову для доїння. Всі "зацікавлені" в плюсі, непричетні - в мінусі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:05
Почему жесть?
Для Украины это отлично, особенно в канун посевной//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:07
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Деревяный, ну вот зачем бред нести?
Ну давай предположим, что ты начал искажать котировки в какую-то сторону.
Внутри дня будет куча профитных сделок по этим рисованным котировкам.
Или ты руководствуешься мифом, что на форексе только сливают?
Дальше. У каждого практикующего трейдера стоят терминалы трёх-четырех-пяти брокеров. Плюс возможность отмониторить на том же Блумберге или СМЕ.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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