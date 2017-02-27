RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45044505450645074508>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 284
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
107
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:50

Миняйло не хочет рости. Уже продажи по 28,35 есть.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37483
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3604 раз.
Подякували: 9443 раз.
 
Профіль
47
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:51

  Yuri_61 написав:
долар никому не нужен будет имхо год это точно
недвига ещё не скоро в 2 раза обесценится
а заграницу не пускают на курорты
поэтому вангую долар упадёт через месяц до 25


Вы вообще в магазины ходите?
Всё (кроме некоторого количества еды) импортного производства - одежда, обувь, техника, и так далее.
Торговый баланс в прошлом году был минус 10 млрд долларов.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:51

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Странноо.
Миняйло чуть вниз
Межбанк чуть вверх.


это до жо...

миняйло/хреняйло

банки гребут на себя...валюты нет? но прием валюты есть
а выдача гривной

Як тільки розвернеться тренд, в банках зникне гривня і хрєн здасте баксікі куплені ПА29
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17628
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:52

  flyman написав:
  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Странноо.
Миняйло чуть вниз
Межбанк чуть вверх.


это до жо...

миняйло/хреняйло

банки гребут на себя...валюты нет? но прием валюты есть
а выдача гривной

Як тільки розвернеться тренд, в банках зникне гривня і хрєн здасте баксікі куплені ПА29

По 26 гривна вполне может появится :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:54

Данные про аукцион есть ? Межбанк замер , после роста
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 22.12.16
Подякував: 172 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:00

Северо-американская нефть уже 25 баксов.
Жесть.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37483
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3604 раз.
Подякували: 9443 раз.
 
Профіль
47
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:03

  Expert100500 написав:Хай згадують, як з барського плеча через суди віддавали Коломойському десятки мільярдів бюджетних грошей. Як Рада давала знижки олігархам на електроенергію.
Цими втраченими грошима можна було б дуже зм'ягчити нинішню кризу

Втрачені вони для умовної "держави", яку Иліта сприймає як корову для доїння. Всі "зацікавлені" в плюсі, непричетні - в мінусі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:05

  zzzzzz написав:Северо-американская нефть уже 25 баксов. Жесть.
Почему жесть?
Для Украины это отлично, особенно в канун посевной//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:07

  zzzzzz написав:Северо-американская нефть уже 25 баксов.
Жесть.

где-то загрустил маск...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2501
З нами з: 04.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Но подлые программисты форекса, чтобы посрывать деньги с депозитов клиентов начали доказывать, что в этот раз типа евро начал дорожать к доллару!!!

Деревяный, ну вот зачем бред нести?
Ну давай предположим, что ты начал искажать котировки в какую-то сторону.
Внутри дня будет куча профитных сделок по этим рисованным котировкам.
Или ты руководствуешься мифом, что на форексе только сливают?

Дальше. У каждого практикующего трейдера стоят терминалы трёх-четырех-пяти брокеров. Плюс возможность отмониторить на том же Блумберге или СМЕ.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 09.09.14
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
1
1
4
  #<1 ... 45044505450645074508>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, oleg49, Игорь Алексеевич і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1719, 1720, 1721
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17200 2160456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 10:40
Kawun
Валютный рынок в мире 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6842 1527089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82975)
18.03.2020 13:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron