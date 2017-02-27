Додано: Сер 18 бер, 2020 13:11

Цікавий аналіз від Михайла Кухаря.

а в кінці прогноз - вище 29 не підніметься.

Мовою оригіналу...



"ОБЕЩАННЫЙ ПОСТ О КУРСЕ ДОЛЛАРА НА 23:00. ЧТО "НА САМОМ ДЕЛЕ" ПРОИСХОДИТ С КУРСОМ?



Вот вам маленькая мини-лекция по монетарной политике, мои глубокоуважаемые мсье-дам:) Сродни тех, что я читаю на Базовом курсе по Макроэкономике за 8 часов за 800 долларов". Возможность для Вас "сэкономить" (или не сэкономить) эти деньги и узнать ответ на ТОТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕХ СЕГОДНЯ! Вопрос курса гривни -- о чего он зависит, как далеко он "взлетит" и прочая, и прочая, и прочая...

Я понимаю, что у большей части аудитории уровень подготовки по экономике/макроэкономике/эконометрике -- да и что там греха таить, -- по обычной школьной алгебре, -- не велик) Поэтому будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)!

Итак!

ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.

Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.

Все ли они "захотят обменяться на доллар в кризис"?

Этот вопрос был предметом пристального изучения ведущих макроэкономистов нашей планеты -- нобелевских лауреатов (не побоюсь этого слова) за последние 25 лет!

Ведь вы же и сами понимаете, что сложно себе представить ситуацию, когда все, когда-либо эмитированные гривни, включая последнюю "рваную двухгривневую купюру" -- вдруг РАЗ -- и прибежали в киоски "меняться на доллар"!?))

Ведь это же в том числе и пенсионеры. Ведь это же в том числе и простые люди. И "оборотка" торговых сетей и прочее, и прочее, и прочее...

То есть принимаем за "предпосылку" в необходимом нам "макроэкономическом уравнении", что "некое, необходимое для поупки прямо завтра колбасы и макаронов в гастрономе количество гривен НИКОГДА не выступит со спросом на доллар!"

Но вот (ключевой вопрос!) -- каков же этот "неснижаемый остаток"?

Это вопрос, поверьте, занимает сегодня не только вас. Он занимал "ведущие умы" макроэкономической мысли нашей планеты... ДО 2014 года...

Когда один из величайших макроэкономистов нашей планеты Джозеф Стиглиц (нобелевский лауреат по экономике, кстати!) -- опубликовал свое фундаментальное исследование об истории экономических кризисов, где проанализировал на мировой статистике ХХ века в том числе и ЭТОТ (интересующий нас) фактор!

Так вот!

За всю историю "валютных крзисов" ХХ века! Включая дефолты Кнго, Аргентины (3 раза) и Венесуэллы -- на ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ не зафиксировано НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, -- когда бы "к погашению" или "обмену на иностранную валюту" предъявлялось бы более 24% (!!!) ранее напечатанных денег в национальной валюте!

Повторюсь -- даже в условиях ТЯГЧАЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ДЕФОЛТОВ -- которых за ХХ век, поверьте, было не мало (не чета нашей легкой панике:)

Так вот -- возвращаясь к нашему уравнению!

Даже если НАШ теперешний кризис худший в мире (а он не такой) т наешение из "своих" 370 млрд. гривен (эквивалент 14.8 млрд. долларов) "захочет купить" 3,8 млрд долларов!

Теперь посмотрим НА ВТОРУЮ ЧАСТЬ УРАВНЕНИЯ: а сколько же валюты есть в стране чтобы ему (этому самому паникующему населению) их продать?

25,1 млрд долларов -- в валютных резервах Нацбанка!

5,8 млрд долларов -- на (ностро) валютных счетах украинских коммерческих банков!

А кто сказал, что только Нацбанк захочет заработать и "продать-откупить" наличную валюту на этом хайпе?

В любом случае, мсье-дам, вы уже поняли о какой монетарной ПРОПОРЦИИ идет речь?)

Вы уже "уловили", что никакого "перевеса" монетарных пропорций для фундаментального изменения курса нет? А есть лишь "спекуляция в "недельном" или "месячном" "лаге"?

Вот именно это я вам и хотел Вам сегодня сообщить)

Записывайтесь на "Базовый курс по макроэкономике", если хотите 8 часов слушать таки "наработанные" мной и моей группой лайфхаки их отечественной новейшей экономической истории за 25 лет!

Не поддавайтесь панике!

На ближайшие недели "обоснованный" курсовой корридор (с учетом того что экспортеры "прижимают продажу выручки" -- 27-29 грн. за доллар!) Никакие 30+!

Упаси Вас Господь!)))

PS ну а то, что Нацбанк, в очередной раз, умышленно/или не умышленно "не дорабатывает", вовремя не обеспечивая "наличное подкрепление" сетей обменных пунктов по всей стране "долларовым налом" (которого у него в избытке!) -- так это уже "другой вопрос"...

Искренне надеюсь, что был Вам полезен со своими очевидными для экономистов вашей группы и часто не очевидными для "акул" отечественного бизнеса макроэкономическими уравнениями.

digitally yours)