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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На момент нал в Одессе 27,5 на 28. Приемов по 27,7 почти нет. Так что приседаем. Рублю действительно плохо, он пошел на 80 за доллар, но это абсолютно другая история. По нему ожидаю вторую волну ослабления, с пиком примерно на 10% выше предыдущего, т.е. 82/83 рубля за доллар.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:02
раньше тоже не могли, но был такой срачь, типа не сдумайте забирать и жаловаться, а то завалите банк
народ наконец то понял, что банки валит не клиенты, а гос.во и нбу
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:05
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Спишут все на кризу плюс вирус, очень удобно. А вдуг Вован проявит себя как антикризисный менеджер)[/quote]
А что он сделает?Извинится перед короновирусом?Слабает антикризисный корпоратив?Рассмешит МВФ?Скорее тот утюг всплывёт,чем лягушонок всех спасет.[/quote]
Из простых решений- продать воду в крым... еще что-то продать
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:07
Пишуть що дисконт на сьогодні між Брентом і Юралсом 5 баксів,страшно уявити що буде з деревом якщо той вертеп продовжится хоча би квартал
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:09
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:09
Нефть ушла к 24.50. Рублю совсем плохо станет до конца недели. К восхождению на трон Царя может и 100 показать! Круглая цифра к величайшему и знаменательному событию.
Текущая просадка курса к 28 после вчерашнего 29 больше из-за того, что народ локально начал хомячить гривну. Бизнес закрывается на 2-3 недели минимум, зарплат не будет, траты все начнут резко сокращать.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 бер, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это не украинский кризис.
Это общемировой кризис, в котором Украина лишь малюсенькая-малюсенькая такая шестеренка.
И хочет того Украина или нет, но вертеться она будет только туда куда будет двигаться весь механизм. И пока в мире не появятся признаки стабилизации и хоть какого то роста, то гривна будет падать вместе со всеми остальными валютами сырьевых стран.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13
Коррекция это когда котировки проседают из за выдохшегося роста. А когда кругом закрываются все на карантин это не коррекция, а пике.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:14
Ситуація у пуйла непозавидуєш,йому треба віддавати Донбас щоб частично зняли санкції , але панти прєвишєвсєго
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:15
я то профант у фундаментальному аналізі, але, імхо, у типу поважного автора прогноз 29 - це фактично хотілка, в лонгпостові намагався просто прикинути тільки як може на паніці качнути курс пересічний, і враховуючи тільки агрегат M0, а не загалом також операції із цінними паперами номінованими в грн. і фактично нехтування спросом на долар від крупних гравців ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 18 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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