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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45084509451045114512 ... 4514>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 286
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
109
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На момент нал в Одессе 27,5 на 28. Приемов по 27,7 почти нет. Так что приседаем. Рублю действительно плохо, он пошел на 80 за доллар, но это абсолютно другая история. По нему ожидаю вторую волну ослабления, с пиком примерно на 10% выше предыдущего, т.е. 82/83 рубля за доллар.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:02

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а всё таки у людей в мозгах немного произошло изменение после прошлых кризисов. :D
сейчас хотя бы формучане никто не обвиняет др. друга, про снятие валюты в банках.

ранее такой был срачь, что типа кто то хочет завалить банк из за снятия своих 100 баксов. :P

Так может они и хотели бы, но не могут снять все из-за неразрывных депо :) Страна-то готова к кризису намного лучше :)


раньше тоже не могли, но был такой срачь, типа не сдумайте забирать и жаловаться, а то завалите банк :roll:
народ наконец то понял, что банки валит не клиенты, а гос.во и нбу
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:05

[

Спишут все на кризу плюс вирус, очень удобно. А вдуг Вован проявит себя как антикризисный менеджер)[/quote]
А что он сделает?Извинится перед короновирусом?Слабает антикризисный корпоратив?Рассмешит МВФ?Скорее тот утюг всплывёт,чем лягушонок всех спасет.[/quote]

Из простых решений- продать воду в крым... еще что-то продать
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:07

  Волк написав:На момент нал в Одессе 27,5 на 28. Приемов по 27,7 почти нет. Так что приседаем. Рублю действительно плохо, он пошел на 80 за доллар, но это абсолютно другая история. По нему ожидаю вторую волну ослабления, с пиком примерно на 10% выше предыдущего, т.е. 82/83 рубля за доллар.

Пишуть що дисконт на сьогодні між Брентом і Юралсом 5 баксів,страшно уявити що буде з деревом якщо той вертеп продовжится хоча би квартал

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:09

  zzzzzz написав:Фунт ушел в пол , уже 1,19


еще рано...будет 1,16
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:09

  Nazarkino написав:Пишуть що дисконт на сьогодні між Брентом і Юралсом 5 баксів,страшно уявити що буде з деревом якщо той вертеп продовжится хоча би квартал

Нефть ушла к 24.50. Рублю совсем плохо станет до конца недели. К восхождению на трон Царя может и 100 показать! Круглая цифра к величайшему и знаменательному событию. :mrgreen:

Текущая просадка курса к 28 после вчерашнего 29 больше из-за того, что народ локально начал хомячить гривну. Бизнес закрывается на 2-3 недели минимум, зарплат не будет, траты все начнут резко сокращать.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 бер, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Если после обеда пойдем вниз на межбанке, то скоро и на нале будет не откат, а обвал, может вам лучше сегодня в газе гривной забрать по 27,5...??


Это не украинский кризис.
Это общемировой кризис, в котором Украина лишь малюсенькая-малюсенькая такая шестеренка.
И хочет того Украина или нет, но вертеться она будет только туда куда будет двигаться весь механизм. И пока в мире не появятся признаки стабилизации и хоть какого то роста, то гривна будет падать вместе со всеми остальными валютами сырьевых стран.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13

  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:зачем слушать каких то аналитиков.
достаточно посмотреть котировки на мировых биржах и можно включить мозги и сделать элиментарный прогноз по финансам и экономике в стране хотя бы до лета .
отсюда сразу анализируем курс нбу и сразу реакцию банков по валютам.

ведь чудес не бывает и мы живём всегда по одному сценарию.
а сейчас плюс вирус, поэтому на 100 пудов можно увидеть, что у нас в этом году будет потрясение на фин.рынках. до конца года будет трусить экономику страны каждый месяц.
не раньше апреля 2021года можно будет увидеть первые лепистки стабилизации экономики в стране. :roll:


На какие основаниях Вы определили что сейчас кризис в США , а не коррекция которая часто бывает ? В 2018 проседание было ещё больше на фонде США чем сейчас и мы привлекали по 10% в долларах . Сейчас похоже на коррекцию в США .

Коррекция это когда котировки проседают из за выдохшегося роста. А когда кругом закрываются все на карантин это не коррекция, а пике.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:14

  yuri_m написав:Нефть ушла к 24.50. Рублю совсем плохо станет до конца недели.

Ситуація у пуйла непозавидуєш,йому треба віддавати Донбас щоб частично зняли санкції , але панти прєвишєвсєго

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:15

  tea написав:Цікавий аналіз від Михайла Кухаря.
а в кінці прогноз - вище 29 не підніметься.
Мовою оригіналу...

"ОБЕЩАННЫЙ ПОСТ О КУРСЕ ДОЛЛАРА НА 23:00. ЧТО "НА САМОМ ДЕЛЕ" ПРОИСХОДИТ С КУРСОМ?

Вот вам маленькая мини-лекция по монетарной политике, мои глубокоуважаемые мсье-дам:) Сродни тех, что я читаю на Базовом курсе по Макроэкономике за 8 часов за 800 долларов". Возможность для Вас "сэкономить" (или не сэкономить) эти деньги и узнать ответ на ТОТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕХ СЕГОДНЯ! Вопрос курса гривни -- о чего он зависит, как далеко он "взлетит" и прочая, и прочая, и прочая...
Я понимаю, что у большей части аудитории уровень подготовки по экономике/макроэкономике/эконометрике -- да и что там греха таить, -- по обычной школьной алгебре, -- не велик) Поэтому будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)!
Итак!
ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.
Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.
Все ли они "захотят обменяться на доллар в кризис"?
Этот вопрос был предметом пристального изучения ведущих макроэкономистов нашей планеты -- нобелевских лауреатов (не побоюсь этого слова) за последние 25 лет!
Ведь вы же и сами понимаете, что сложно себе представить ситуацию, когда все, когда-либо эмитированные гривни, включая последнюю "рваную двухгривневую купюру" -- вдруг РАЗ -- и прибежали в киоски "меняться на доллар"!?))
Ведь это же в том числе и пенсионеры. Ведь это же в том числе и простые люди. И "оборотка" торговых сетей и прочее, и прочее, и прочее...
То есть принимаем за "предпосылку" в необходимом нам "макроэкономическом уравнении", что "некое, необходимое для поупки прямо завтра колбасы и макаронов в гастрономе количество гривен НИКОГДА не выступит со спросом на доллар!"
Но вот (ключевой вопрос!) -- каков же этот "неснижаемый остаток"?
Это вопрос, поверьте, занимает сегодня не только вас. Он занимал "ведущие умы" макроэкономической мысли нашей планеты... ДО 2014 года...
Когда один из величайших макроэкономистов нашей планеты Джозеф Стиглиц (нобелевский лауреат по экономике, кстати!) -- опубликовал свое фундаментальное исследование об истории экономических кризисов, где проанализировал на мировой статистике ХХ века в том числе и ЭТОТ (интересующий нас) фактор!
Так вот!
За всю историю "валютных крзисов" ХХ века! Включая дефолты Кнго, Аргентины (3 раза) и Венесуэллы -- на ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ не зафиксировано НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, -- когда бы "к погашению" или "обмену на иностранную валюту" предъявлялось бы более 24% (!!!) ранее напечатанных денег в национальной валюте!
Повторюсь -- даже в условиях ТЯГЧАЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ДЕФОЛТОВ -- которых за ХХ век, поверьте, было не мало (не чета нашей легкой панике:)
Так вот -- возвращаясь к нашему уравнению!
Даже если НАШ теперешний кризис худший в мире (а он не такой) т наешение из "своих" 370 млрд. гривен (эквивалент 14.8 млрд. долларов) "захочет купить" 3,8 млрд долларов!
Теперь посмотрим НА ВТОРУЮ ЧАСТЬ УРАВНЕНИЯ: а сколько же валюты есть в стране чтобы ему (этому самому паникующему населению) их продать?
25,1 млрд долларов -- в валютных резервах Нацбанка!
5,8 млрд долларов -- на (ностро) валютных счетах украинских коммерческих банков!
А кто сказал, что только Нацбанк захочет заработать и "продать-откупить" наличную валюту на этом хайпе?
В любом случае, мсье-дам, вы уже поняли о какой монетарной ПРОПОРЦИИ идет речь?)
Вы уже "уловили", что никакого "перевеса" монетарных пропорций для фундаментального изменения курса нет? А есть лишь "спекуляция в "недельном" или "месячном" "лаге"?
Вот именно это я вам и хотел Вам сегодня сообщить)
Записывайтесь на "Базовый курс по макроэкономике", если хотите 8 часов слушать таки "наработанные" мной и моей группой лайфхаки их отечественной новейшей экономической истории за 25 лет!
Не поддавайтесь панике!
На ближайшие недели "обоснованный" курсовой корридор (с учетом того что экспортеры "прижимают продажу выручки" -- 27-29 грн. за доллар!) Никакие 30+!
Упаси Вас Господь!)))
PS ну а то, что Нацбанк, в очередной раз, умышленно/или не умышленно "не дорабатывает", вовремя не обеспечивая "наличное подкрепление" сетей обменных пунктов по всей стране "долларовым налом" (которого у него в избытке!) -- так это уже "другой вопрос"...
Искренне надеюсь, что был Вам полезен со своими очевидными для экономистов вашей группы и часто не очевидными для "акул" отечественного бизнеса макроэкономическими уравнениями.
digitally yours)

я то профант у фундаментальному аналізі, але, імхо, у типу поважного автора прогноз 29 - це фактично хотілка, в лонгпостові намагався просто прикинути тільки як може на паніці качнути курс пересічний, і враховуючи тільки агрегат M0, а не загалом також операції із цінними паперами номінованими в грн. :roll: і фактично нехтування спросом на долар від крупних гравців ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 18 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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