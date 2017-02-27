Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17

tea написав: Цікавий аналіз від Михайла Кухаря. Цікавий аналіз від Михайла Кухаря.

ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.

Теперь посмотрим НА ВТОРУЮ ЧАСТЬ УРАВНЕНИЯ: а сколько же валюты есть в стране чтобы ему (этому самому паникующему населению) их продать?

25,1 млрд долларов -- в валютных резервах Нацбанка!

5,8 млрд долларов -- на (ностро) валютных счетах украинских коммерческих банков!

Очень интересный. Вот только интересен он исключительно произвольным выбором данных для умных рассуждений со ссылкой на авторитеты.1.Судя по цифре, речь идет о наличной гривне.2.А здесь речь идет о безналичной валюте и прочих валютных активах.Я понимаю, что автор рассчитывал на людей, которые не знают школьной алгебры, но я помню даже немного физики, на которой меня учили оперировать только с числами в одинаковых единицах измерения.Кроме очевидно разной природы сравниваемых чисел, совершенно не понятно, почему автор, написав длинный текст о доле гривны, которая может быть предъявлена к обмену, совершенно не озаботился вычислением доли валюты, которая может быть предъявлена к обмену на гривну.Обучение такому! манипулированию цифрами вполне может стоить 800 баксов, но зачем?Самое интересное, что прогноз вполне может оказаться верным. Вероятность такого развития событий существует, совпадение возможно. Я даже могу допустить, что у автора есть более адекватные расчеты, которые он не рискнул вывалить перед аудиторией, не владеющей алгеброй