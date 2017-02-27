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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 450945104511451245134514>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 286
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
109
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:16

:!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17

  tea написав:Цікавий аналіз від Михайла Кухаря.

Очень интересный. Вот только интересен он исключительно произвольным выбором данных для умных рассуждений со ссылкой на авторитеты.
1.
ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.

Судя по цифре, речь идет о наличной гривне.
2.
Теперь посмотрим НА ВТОРУЮ ЧАСТЬ УРАВНЕНИЯ: а сколько же валюты есть в стране чтобы ему (этому самому паникующему населению) их продать?
25,1 млрд долларов -- в валютных резервах Нацбанка!
5,8 млрд долларов -- на (ностро) валютных счетах украинских коммерческих банков!

А здесь речь идет о безналичной валюте и прочих валютных активах.
Я понимаю, что автор рассчитывал на людей, которые не знают школьной алгебры, но я помню даже немного физики, на которой меня учили оперировать только с числами в одинаковых единицах измерения.
Кроме очевидно разной природы сравниваемых чисел, совершенно не понятно, почему автор, написав длинный текст о доле гривны, которая может быть предъявлена к обмену, совершенно не озаботился вычислением доли валюты, которая может быть предъявлена к обмену на гривну.
Обучение такому! манипулированию цифрами вполне может стоить 800 баксов, но зачем?

Самое интересное, что прогноз вполне может оказаться верным. Вероятность такого развития событий существует, совпадение возможно. Я даже могу допустить, что у автора есть более адекватные расчеты, которые он не рискнул вывалить перед аудиторией, не владеющей алгеброй :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 18 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17

  Nazarkino написав:
  yuri_m написав:Нефть ушла к 24.50. Рублю совсем плохо станет до конца недели.

Ситуація у пуйла непозавидуєш,йому треба віддавати Донбас щоб частично зняли санкції , але панти прєвишєвсєго

*Відправлено з Чату


якщо Єрмак закінчить почате в Мінську, то вже нічого віддавати не потрібно буде. Пуйло буде офіційно просто спостерігачем, як нарід Києва напав на нарід Донецька
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:18

Рубль 79.Обнулили сроки обнулим и рубль )))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20

  proftpd66 написав::!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!

Ухты
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:23

  Andrew_ написав:
  proftpd66 написав::!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!

Ухты

ага
это покупают
а продают сцуки овгз по 13%
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:23

  proftpd66 написав::!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!



Без кредита МВФ это дефолт уже в этом году :(
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:26

  PS4 написав:
  Andrew_ написав:
  proftpd66 написав::!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!

Ухты

ага
это покупают
а продают сцуки овгз по 13%



Это точные данные ?
Значит спрос огромный на 13%! На вторичке.

И на 35 поход отменяется, если спрос на 13 % есть
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 бер, 2020 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:26

  PS4 написав:
  Andrew_ написав:
  proftpd66 написав:Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!
Евро облигации до 24 года , 14%!
Ухты

ага это покупают
а продают сцуки овгз по 13%
Можно договориться, я думаю. Звонил брокеру сегодня, говорит на рынке полная тишина, все ждут. Но, вижу, котировки на покупку уже появляются, вчера и позавчера не было...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:26

  Expert100500 написав:якщо Єрмак закінчить почате в Мінську, то вже нічого віддавати не потрібно буде. Пуйло буде офіційно просто спостерігачем, як нарід Києва напав на нарід Донецька

Та ніхто нічого небуде віддавати,скільки кіпішу було з формулою Штайнмаєра і шо? Ще раз знімуть санкції лише при одній умові, коли будуть бачити від нього реальні дії і крапка

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