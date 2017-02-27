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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:16
Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!
Евро облигации до 24 года , 14%!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17
Очень интересный. Вот только интересен он исключительно произвольным выбором данных для умных рассуждений со ссылкой на авторитеты.
1.
Судя по цифре, речь идет о наличной гривне.
2.
А здесь речь идет о безналичной валюте и прочих валютных активах.
Я понимаю, что автор рассчитывал на людей, которые не знают школьной алгебры, но я помню даже немного физики, на которой меня учили оперировать только с числами в одинаковых единицах измерения.
Кроме очевидно разной природы сравниваемых чисел, совершенно не понятно, почему автор, написав длинный текст о доле гривны, которая может быть предъявлена к обмену, совершенно не озаботился вычислением доли валюты, которая может быть предъявлена к обмену на гривну.
Обучение такому! манипулированию цифрами вполне может стоить 800 баксов, но зачем?
Самое интересное, что прогноз вполне может оказаться верным. Вероятность такого развития событий существует, совпадение возможно. Я даже могу допустить, что у автора есть более адекватные расчеты, которые он не рискнул вывалить перед аудиторией, не владеющей алгеброй
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 18 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17
якщо Єрмак закінчить почате в Мінську, то вже нічого віддавати не потрібно буде. Пуйло буде офіційно просто спостерігачем, як нарід Києва напав на нарід Донецька
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:18
Рубль 79.Обнулили сроки обнулим и рубль )))
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:23
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:23
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:26
Это точные данные ?
Значит спрос огромный на 13%! На вторичке.
И на 35 поход отменяется, если спрос на 13 % есть
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 бер, 2020 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:26
Можно договориться, я думаю. Звонил брокеру сегодня, говорит на рынке полная тишина, все ждут. Но, вижу, котировки на покупку уже появляются, вчера и позавчера не было...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:26
Та ніхто нічого небуде віддавати,скільки кіпішу було з формулою Штайнмаєра і шо? Ще раз знімуть санкції лише при одній умові, коли будуть бачити від нього реальні дії і крапка
*Відправлено з Чату
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