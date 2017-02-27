за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.
и объявят дефолт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:27
за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.
и объявят дефолт.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
бу га га ))
математика математикой, только есть еще и экономика
и что-бы хоть как-то свести бюджет в текущей ситуации к уже выпущеным 370 (ровно!) млрд. грн. прийдется нарисовать еще соточку ))
а теперь пересчитайте потенциальный курс
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:28
дефолт отменят, пока не восстановят экономику в мире. в этом году вся европа будет выходить из ж. с вирусом.
поэтому завалить нас после вируса дефиком - не по европейски
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:29
Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:30
Точно есть огромный спрос по 13 овгз%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:31
якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша,
... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:32
кухар какой-то бред пишет. слава Фурсы покоя не дает?
м2 в феврале 1470 млрд
звр в феврале 26.5
курс по такой формуле 55
есть плавающие переменные для ЗВР
-МВФ даст кредит (+5 ярдов)
-и лондонский суд взыщет долг Януковича (-5 ярдов)
-ну и всякие там падения сырьевых рынков
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 14:34, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33
Царь уже вовсю начал готовиться! "Потешные полки" вводятся в Москву. Это сегодня, пару часов назад. Видимо при курсе 100 будут массовые народные гулянья и фейерверки.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 бер, 2020 14:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33
никто нас зауши сейчас из дефолта как при Яреське тянуть не будет, новая власть недоговороспособна, шанс нам конечно дадут, условия выстявят, а дальше решать уже будут наши олигархи я так понимаю
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