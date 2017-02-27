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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45104511451245134514>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 286
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
109
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:27

за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.

и объявят дефолт. :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tea написав:будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)!
Итак!
ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.
Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.



бу га га ))

математика математикой, только есть еще и экономика

и что-бы хоть как-то свести бюджет в текущей ситуации к уже выпущеным 370 (ровно!) млрд. грн. прийдется нарисовать еще соточку ))

а теперь пересчитайте потенциальный курс
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:28

  Alex6 написав:
  proftpd66 написав::!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!



Без кредита МВФ это дефолт уже в этом году :(


дефолт отменят, пока не восстановят экономику в мире. в этом году вся европа будет выходить из ж. с вирусом.
поэтому завалить нас после вируса дефиком - не по европейски
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:29

  Moneta написав:за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.

и объявят дефолт. :D


Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:30

Точно есть огромный спрос по 13 овгз%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:31

якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша,
... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років :roll:
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:32

кухар какой-то бред пишет. слава Фурсы покоя не дает?

м2 в феврале 1470 млрд
звр в феврале 26.5

курс по такой формуле 55

есть плавающие переменные для ЗВР
-МВФ даст кредит (+5 ярдов)
-и лондонский суд взыщет долг Януковича (-5 ярдов)
-ну и всякие там падения сырьевых рынков
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 14:34, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33

  Nazarkino написав:Рубль 79.Обнулили сроки обнулим и рубль )))

*Відправлено з Чату

Царь уже вовсю начал готовиться! "Потешные полки" вводятся в Москву. Это сегодня, пару часов назад. Видимо при курсе 100 будут массовые народные гулянья и фейерверки. :mrgreen:

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Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 бер, 2020 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33

  TylerTruman_ написав:якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша,
... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років :roll:

Голова плечі відпрацювали ідеально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex6 написав:
  proftpd66 написав::!: :!: :!:

Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!

Евро облигации до 24 года , 14%!



Без кредита МВФ это дефолт уже в этом году :(


дефолт отменят, пока не восстановят экономику в мире. в этом году вся европа будет выходить из ж. с вирусом.
поэтому завалить нас после вируса дефиком - не по европейски


никто нас зауши сейчас из дефолта как при Яреське тянуть не будет, новая власть недоговороспособна, шанс нам конечно дадут, условия выстявят, а дальше решать уже будут наши олигархи я так понимаю
Alex6
 
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