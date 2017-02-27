Додано: Сер 18 бер, 2020 14:32

кухар какой-то бред пишет. слава Фурсы покоя не дает?



м2 в феврале 1470 млрд

звр в феврале 26.5



курс по такой формуле 55



есть плавающие переменные для ЗВР

-МВФ даст кредит (+5 ярдов)

-и лондонский суд взыщет долг Януковича (-5 ярдов)

-ну и всякие там падения сырьевых рынков

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 14:34, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.