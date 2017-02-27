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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45114512451345144515>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 286
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
109
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:34

  Alex6 написав:
  tea написав:будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)!
Итак!
ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.
Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.



бу га га ))

математика математикой, только есть еще и экономика

и что-бы хоть как-то свести бюджет в текущей ситуации к уже выпущеным 370 (ровно!) млрд. грн. прийдется нарисовать еще соточку ))

а теперь пересчитайте потенциальный курс

ракетчикам-бугагашнікам можна не соромитися, а перераховувати потенційний курс на основі агрегату М3, а не М0 (як у Кухарчука), ... а то із соточкою якось ні про що виходить, із довідника стеля :wink:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 18 бер, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:34

Межбанк опять наверх собирается
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:36

Курс доллар/рубль сегодня +5%
С начала года +27%

Австралиец +19%
Гривна +15%
Новозеландец +14%
Фунт +12%
Канадец +10%

По простому говоря дорожает американский доллар, все остальные валюты дешевеют.
( Защитные валюты швейцарский франк, и японская йена без изменений к доллару )


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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:37

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша,
... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років :roll:

Голова плечі відпрацювали ідеально.

А я говорил,только второе плечо не идеальное,трошки кривенькое получилось, наверное Алекс2006 полторушку сливал волкам в оленьих шкурах,гг.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:37

  asti написав:
  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!
Евро облигации до 24 года , 14%!

ага это покупают
а продают сцуки овгз по 13%
Можно договориться, я думаю. Звонил брокеру сегодня, говорит на рынке полная тишина, все ждут. Но, вижу, котировки на покупку уже появляются, вчера и позавчера не было...


Какая сейчас цена ?

24% доходность есть чтобы купить ? Или там 13%? Какому брокеру звонил?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38

  proftpd66 написав:
  Moneta написав:за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.

и объявят дефолт. :D


Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .



где и когда такое было ? что-б деньги перестали выполнять свою функцию и при этом ревальвировали ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38

  yuri_m написав:Царь уже вовсю начал готовиться! "Потешные полки" вводятся в Москву. Это сегодня, пару часов назад. Видимо при курсе 100 будут массовые народные гулянья и фейерверки. [@image@]

А шо за потєшниєполки можна подробиці??

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39

  Alex6 написав:
  proftpd66 написав:
  Moneta написав:за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.

и объявят дефолт. :D


Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .



где и когда такое было ? что-б деньги перестали выполнять свою функцию и при этом ревальвировали ? :mrgreen:



В 2015 был дефолт , яресько переписала бонды , курс был 24.5 и стал 25.5. Это и есть дефолт.

Перед перепиской доходность этих фондов был 30%, а сейчас 2024 - 14%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 бер, 2020 14:41, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:40

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша,
... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років :roll:

Голова плечі відпрацювали ідеально.

я не знаю де реально існують притомні люди, які трейдять UAH/USD, але там ще 0,35% не дотягнули до цілі :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:41

Хлопцы,пардон за непрофессиональный вопрос,наши банки же имеют овгз,не так ли,так вот,в какой банк можно прийти и купить мусорных бумажек с хорошей доходностью?Кто реально торгует?И сколько бумаги надо?Сто штук,поллимона,лимон?
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