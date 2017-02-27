tea написав:будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)! Итак! ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн. Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.
бу га га ))
математика математикой, только есть еще и экономика
и что-бы хоть как-то свести бюджет в текущей ситуации к уже выпущеным 370 (ровно!) млрд. грн. прийдется нарисовать еще соточку ))
а теперь пересчитайте потенциальный курс
ракетчикам-бугагашнікам можна не соромитися, а перераховувати потенційний курс на основі агрегату М3, а не М0 (як у Кухарчука), ... а то із соточкою якось ні про що виходить, із довідника стеля
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 18 бер, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша, ... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років
Голова плечі відпрацювали ідеально.
А я говорил,только второе плечо не идеальное,трошки кривенькое получилось, наверное Алекс2006 полторушку сливал волкам в оленьих шкурах,гг.
TylerTruman_ написав:якщо розглядувати графік падіння грн до доляра, то там ціль ГіПа десь на ~1% більша, ... +згідно індикатору RSI перепроданість грн. на денному графіку уже досягла значення, зазвичай розворотного на усіх загонах останніх 5 років
Голова плечі відпрацювали ідеально.
я не знаю де реально існують притомні люди, які трейдять UAH/USD, але там ще 0,35% не дотягнули до цілі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Хлопцы,пардон за непрофессиональный вопрос,наши банки же имеют овгз,не так ли,так вот,в какой банк можно прийти и купить мусорных бумажек с хорошей доходностью?Кто реально торгует?И сколько бумаги надо?Сто штук,поллимона,лимон?