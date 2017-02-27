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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4512451345144515>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 286
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
38%
109
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:42

  proftpd66 написав:
  Moneta написав:за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.

и объявят дефолт. :D


Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .


Найман говорил, что в рашке при дефолте ГКО, побежали все нерезы, и будут продавать по любой цене эти овгз и выводить гривну в валюту. А если минфин при этом будет допечатывать пенсам на хлеб с маслом, то вовсе в гипер можно улететь.

Ну тут надо учитывать что дефолт может быть жесткий и мягкий (технический).
Когда договорились, как Яреська в 2015, это считается технический. Когда просто ставят перед фактом что оплатим, через 5 лет - это жесткий. Это влияет на настроения держателей долга..
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:43

  TylerTruman_ написав:
  Alex6 написав:
  tea написав:будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)!
Итак!
ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн.
Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.



бу га га ))

математика математикой, только есть еще и экономика

и что-бы хоть как-то свести бюджет в текущей ситуации к уже выпущеным 370 (ровно!) млрд. грн. прийдется нарисовать еще соточку ))

а теперь пересчитайте потенциальный курс

ракетчикам-бугагашнікам можна не соромитися, а перераховувати потенційний курс на основі агрегату М3, а не М0 (як у Кухарчука), ... а то із соточкою якось ні про що виходить, із довідника стеля :wink:


хай математики рахують, я лише кажу про принципову хибність прогнозу основаного на статичних значеннях агрегатів при потенційному дефициті бюджету у 20-30% :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:46

Рынок это не только математика,статистика,это ещё и эмоции,типа любви,что ли,ведь здесь постоянно кого-то имеют.
goldfinger
 
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Закончился откат, по 27,80-27,90 вылезли покупатели.

Продают 28,05-28,10
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:В 2015 был дефолт , яресько переписала бонды , курс был 24.5 и стал 25.5. Это и есть дефолт.


да ладно, добровольно принудительное соглашение - это все таки не дефолт
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:,в какой банк можно прийти и купить мусорных бумажек с хорошей доходностью?Кто реально торгует?И сколько бумаги надо?Сто штук,поллимона,лимон?

Когда доходность по ним была 18,5% а по депозитам-14%, то имело смысл в них входить с суммой от миллиона грн. Поскольку надо было платить банку за открытие и и ведение счёта в ЦБ, платить комиссию при покупке ОВГЗ. К тому же банк, который выкупал их при первичном размещении, накручивал сразу свои полпроцентика
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:53

в этом году всем будет не до нас, при том - дэфик. денег дадут, что бы не ныли, правда с условиями , но без условий по земле.
после кризиса европа столкнётся с новым процессом - а нужен ли ес???
вирус показал, что сейчас каждый сам за себя и плевать всем на соседа. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:56

  goldfinger написав:Рынок это не только математика,статистика,это ещё и эмоции,типа любви,что ли,ведь здесь постоянно кого-то имеют.



На ветке, бушует не только паника, но бред разных оттенков радуги
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:57

  Nazarkino написав:
  yuri_m написав:Царь уже вовсю начал готовиться! "Потешные полки" вводятся в Москву. Это сегодня, пару часов назад. Видимо при курсе 100 будут массовые народные гулянья и фейерверки. [@image@]

А шо за потєшниєполки можна подробиці??

*Відправлено з Чату

При Петре I были созданы "элитные" части, типа Петровский, Преображенские и т.п. полки и, особенно, при и после Павла I эти полки в основном выполняли роль парадных. Занимались маршированием и имитацией учений пред очами самодержцев. Оттого и получили прозвище "потешных".
В начале СССР также были подобные части: дивизия им. Дзержинского, кремлевские пулеметные курсы, 10 полков латышских стрелков, бронеотряд им. Свердлова и т.п. В их задачу входила охрана вождей, Кремля и вообще власти. Туда отбирали лучших из лучших и политически самых благонадёжных.
В настоящий момент роль таких частей выполняют гвардейские Таманская и Кантемировская дивизии. Они базируются в Подмосковье и вводятся в город когда наступает шухер. В частности в августе 91го и октябре 93го.
Если их вводят в Москву, то обычно это означает что что-то затевается.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:01

у расєйского рубліка на виході із консолідації до 81 - досить природний рух, для 92 скоріше-всього потрібна буде наступна "ракета-протон"
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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