Moneta написав:за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.
и объявят дефолт.
Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .
Найман говорил, что в рашке при дефолте ГКО, побежали все нерезы, и будут продавать по любой цене эти овгз и выводить гривну в валюту. А если минфин при этом будет допечатывать пенсам на хлеб с маслом, то вовсе в гипер можно улететь.
Ну тут надо учитывать что дефолт может быть жесткий и мягкий (технический). Когда договорились, как Яреська в 2015, это считается технический. Когда просто ставят перед фактом что оплатим, через 5 лет - это жесткий. Это влияет на настроения держателей долга..
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
tea написав:будем сегодня делать мастер-класс (в котором вы все сможете принять участие, даже с начальным уровнем подготовки по математике:)! Итак! ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 370 (ровно!) млрд. грн. Это по курсу 25 -- эквивлент 14,8 млрд долларов.
бу га га ))
математика математикой, только есть еще и экономика
и что-бы хоть как-то свести бюджет в текущей ситуации к уже выпущеным 370 (ровно!) млрд. грн. прийдется нарисовать еще соточку ))
а теперь пересчитайте потенциальный курс
ракетчикам-бугагашнікам можна не соромитися, а перераховувати потенційний курс на основі агрегату М3, а не М0 (як у Кухарчука), ... а то із соточкою якось ні про що виходить, із довідника стеля
хай математики рахують, я лише кажу про принципову хибність прогнозу основаного на статичних значеннях агрегатів при потенційному дефициті бюджету у 20-30%
goldfinger написав:,в какой банк можно прийти и купить мусорных бумажек с хорошей доходностью?Кто реально торгует?И сколько бумаги надо?Сто штук,поллимона,лимон?
Когда доходность по ним была 18,5% а по депозитам-14%, то имело смысл в них входить с суммой от миллиона грн. Поскольку надо было платить банку за открытие и и ведение счёта в ЦБ, платить комиссию при покупке ОВГЗ. К тому же банк, который выкупал их при первичном размещении, накручивал сразу свои полпроцентика
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
в этом году всем будет не до нас, при том - дэфик. денег дадут, что бы не ныли, правда с условиями , но без условий по земле. после кризиса европа столкнётся с новым процессом - а нужен ли ес??? вирус показал, что сейчас каждый сам за себя и плевать всем на соседа.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
При Петре I были созданы "элитные" части, типа Петровский, Преображенские и т.п. полки и, особенно, при и после Павла I эти полки в основном выполняли роль парадных. Занимались маршированием и имитацией учений пред очами самодержцев. Оттого и получили прозвище "потешных". В начале СССР также были подобные части: дивизия им. Дзержинского, кремлевские пулеметные курсы, 10 полков латышских стрелков, бронеотряд им. Свердлова и т.п. В их задачу входила охрана вождей, Кремля и вообще власти. Туда отбирали лучших из лучших и политически самых благонадёжных. В настоящий момент роль таких частей выполняют гвардейские Таманская и Кантемировская дивизии. Они базируются в Подмосковье и вводятся в город когда наступает шухер. В частности в августе 91го и октябре 93го. Если их вводят в Москву, то обычно это означает что что-то затевается.