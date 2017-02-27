Додано: Сер 18 бер, 2020 14:42

proftpd66 написав: Moneta написав: за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.



и объявят дефолт. за месяц сожгут 2,5 ярда ЗВР такими темпами. то что в мае нужно было заплатить МВФ.и объявят дефолт.



Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет . Они могут объявить дефолт на евробондам, а гривна может ревальвировать после дефолта, так как платить ничего не надо будет .



Найман говорил, что в рашке при дефолте ГКО, побежали все нерезы, и будут продавать по любой цене эти овгз и выводить гривну в валюту. А если минфин при этом будет допечатывать пенсам на хлеб с маслом, то вовсе в гипер можно улететь.



Ну тут надо учитывать что дефолт может быть жесткий и мягкий (технический).

Когда договорились, как Яреська в 2015, это считается технический. Когда просто ставят перед фактом что оплатим, через 5 лет - это жесткий. Это влияет на настроения держателей долга.. Найман говорил, что в рашке при дефолте ГКО, побежали все нерезы, и будут продавать по любой цене эти овгз и выводить гривну в валюту. А если минфин при этом будет допечатывать пенсам на хлеб с маслом, то вовсе в гипер можно улететь.Ну тут надо учитывать что дефолт может быть жесткий и мягкий (технический).Когда договорились, как Яреська в 2015, это считается технический. Когда просто ставят перед фактом что оплатим, через 5 лет - это жесткий. Это влияет на настроения держателей долга..

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.