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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:35
thirdeye написав: lestat написав:
все снимали?
не знаю, касса по 1 запускает, очередь вся на улицеCYBOPOB2
- доллары. Правда мне пришлось еще ждать инкассацию, в сообщении от привата было "ждем вас во второй половине дня", но оказывается эта самая вторая половина начинается в районе 15.00
спасибо, возможно половина на сьем... потихоньку народ просыпается, ну как с покупкой туалетной бумаги... все ржали а потом ее всю вынесли..
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:38
Испания национализировала все частные госпитали и больницы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:39
proftpd66 написав:
Я слил по 30.
Купить сейчас по 27.75?
Межбанк вверх .
Начинается период "успешно сливших по 30-35"
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:43
Игорь Алексеевич написав:
да хоть 40-50 за дол.
уже вырисовывается картина, что сейчас нбу не хочет говорить про ограничения на валютном рынке. и так у всех паника из-за карантина. сейчас ему надо сбить накал.
думаю после карантина, услышим и я думаю уже от нового главы нбу, что на 6 мес. вводится ограничения на вал.рынке.
но, асы форума прекрасно понимать должны, что не 6 мес. а 26 месяцев минимум, что бы выйти потом в нормальное русло.
думаю мвф даст нам бабла, что бы не было дефолта.
им надо будет восстанавливать европейские рынки от шока, но без всяких потрясений и шоков. вопрос по земле отложит мвф до середины 21года.
но, курс конечно уже меньше 30 в этом году не будет.
Хех, при глобальному шухєрі Бєня може і перехотіти взад свій Бегемот
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:44
flyman написав:
Хех, при глобальному шухєрі Бєня може і перехотіти взад свій Бегемот
Він же хоче компенсації $2 млрд, а не приват.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:45
Тим часом грн на міжбанку вже 27.4154 - плавненько вверх, брент - 26,75, рублик - трішки відкотився - 79.6346
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:46
thirdeye написав: lestat написав:
все снимали?
не знаю, касса по 1 запускает, очередь вся на улицеCYBOPOB2
- доллары. Правда мне пришлось еще ждать инкассацию, в сообщении от привата было "ждем вас во второй половине дня", но оказывается эта самая вторая половина начинается в районе 15.00
Дискриминация какая то. Связывался с приватом онлайн сказали с сегодняшнего дня не выдают валюту. Может отменили?
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CYBOPOB2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:46
Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.
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Leks
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:49
Leks написав:
Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.
Все то оно так. Но сало надо перепрятать
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vladus17
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:49
Leks написав:
Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.
за тб пошел?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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