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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 451645174518451945204521>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:35

  thirdeye написав:
  lestat написав:все снимали?

не знаю, касса по 1 запускает, очередь вся на улице
CYBOPOB2 - доллары. Правда мне пришлось еще ждать инкассацию, в сообщении от привата было "ждем вас во второй половине дня", но оказывается эта самая вторая половина начинается в районе 15.00 :)

спасибо, возможно половина на сьем... потихоньку народ просыпается, ну как с покупкой туалетной бумаги... все ржали а потом ее всю вынесли..
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lestat
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:38

Испания национализировала все частные госпитали и больницы
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:39

  proftpd66 написав:Я слил по 30.

Купить сейчас по 27.75?

Межбанк вверх .

Начинается период "успешно сливших по 30-35" :D
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:43

  Игорь Алексеевич написав:да хоть 40-50 за дол.
уже вырисовывается картина, что сейчас нбу не хочет говорить про ограничения на валютном рынке. и так у всех паника из-за карантина. сейчас ему надо сбить накал.
думаю после карантина, услышим и я думаю уже от нового главы нбу, что на 6 мес. вводится ограничения на вал.рынке.
но, асы форума прекрасно понимать должны, что не 6 мес. а 26 месяцев минимум, что бы выйти потом в нормальное русло.
думаю мвф даст нам бабла, что бы не было дефолта.
им надо будет восстанавливать европейские рынки от шока, но без всяких потрясений и шоков. вопрос по земле отложит мвф до середины 21года.
но, курс конечно уже меньше 30 в этом году не будет. :roll:

Хех, при глобальному шухєрі Бєня може і перехотіти взад свій Бегемот
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:44

  flyman написав:Хех, при глобальному шухєрі Бєня може і перехотіти взад свій Бегемот

Він же хоче компенсації $2 млрд, а не приват.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тим часом грн на міжбанку вже 27.4154 - плавненько вверх, брент - 26,75, рублик - трішки відкотився - 79.6346
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:46

  thirdeye написав:
  lestat написав:все снимали?

не знаю, касса по 1 запускает, очередь вся на улице
CYBOPOB2 - доллары. Правда мне пришлось еще ждать инкассацию, в сообщении от привата было "ждем вас во второй половине дня", но оказывается эта самая вторая половина начинается в районе 15.00 :)

Дискриминация какая то. Связывался с приватом онлайн сказали с сегодняшнего дня не выдают валюту. Может отменили?
CYBOPOB2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:46

Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.
Leks
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:49

  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.

Все то оно так. Но сало надо перепрятать :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:49

  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.

за тб пошел? :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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