28 нормальний курс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51
Пока карантины по всему миру и количество зараженных и умерших +10% в день по миру, дно еще не наступило.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 18 бер, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51
Курс на момент:
Харьков 27.95 - 28.20 (утром 28.30 - 28.50),
Курс покупки-продажи (опт) 27.70/27.95 - 28.20/28.30
Сумы 27.60 - 28.20 (27.70 - 28.70)
Полтава 27.75 - 28.50 (28.00 - 28.70)
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54
Я хочу купить по 27.75 слиты к по 30, тенденция идёт на вверх
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:56
Последние пару дней там одинаковый сценарий, после аукциона НБУ импортеры не хотят брать дорогой бакс и поэтому Аски падают, загонялы-экспортеры оставляют Биды высокими в расчете на продолжение загона. А после обеда на МБ выходят с откупом те, кто уже напарил бакс оленям на ЧР и в банках, отсюда и выравнивание спроса и рост. Но это все продержится лишь пока есть оленьий спрос) Как только он стихнет - картина будет совсем другая
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
А, т.е. 29 вчера, 28.50 сегодня и 28.20 сейчас - это "тенденция на вверх", ясно понятно теперь
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Ну як без проблем?
Позавчора замовив долару готівку з своєї валютної картки.
Сьогодні прийшло підтверждення-замовлена вами сума чекає вас в відділенні.
Приїхав, а в відділені кажуть-а долара немає.
Як це так немає,-питаю, мені ж підтвердження прийшло.
Всім підвердження прийшло, хто на сьогодні замовляв,- відповідає касір-але долара немає, можу тільки гривнєю віддати по курсу 27, 2.
Отака фігня, малята.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Lilu777 может есть такие конторы в Киеве? Снять сейчас в банке нельзя...
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Идиотская власть. То метро закроют, чтоб все толпились на остановках и в наземном транспоррте, то электрички между городами отменят, при этом призывают всех возвращаться с Италии и Испании - очага инфекции!
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