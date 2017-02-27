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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45174518451945204521>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51

  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.

28 нормальний курс
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51

  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.

Пока карантины по всему миру и количество зараженных и умерших +10% в день по миру, дно еще не наступило.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 18 бер, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51

Курс на момент:

Харьков 27.95 - 28.20 (утром 28.30 - 28.50),
Курс покупки-продажи (опт) 27.70/27.95 - 28.20/28.30

Сумы 27.60 - 28.20 (27.70 - 28.70)
Полтава 27.75 - 28.50 (28.00 - 28.70)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54

  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:Я слил по 30.

Купить сейчас по 27.75?

Межбанк вверх .

Начинается период "успешно сливших по 30-35" :D


Я хочу купить по 27.75 слиты к по 30, тенденция идёт на вверх
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:56

  Stanislav_S написав:Тим часом грн на міжбанку вже 27.4154 - плавненько вверх

Последние пару дней там одинаковый сценарий, после аукциона НБУ импортеры не хотят брать дорогой бакс и поэтому Аски падают, загонялы-экспортеры оставляют Биды высокими в расчете на продолжение загона. А после обеда на МБ выходят с откупом те, кто уже напарил бакс оленям на ЧР и в банках, отсюда и выравнивание спроса и рост. Но это все продержится лишь пока есть оленьий спрос) Как только он стихнет - картина будет совсем другая :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58

  proftpd66 написав:
  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:Я слил по 30.

Купить сейчас по 27.75?

Межбанк вверх .

Начинается период "успешно сливших по 30-35" :D


Я хочу купить по 27.75 слиты к по 30, тенденция идёт на вверх

А, т.е. 29 вчера, 28.50 сегодня и 28.20 сейчас - это "тенденция на вверх", ясно понятно теперь :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58

  thirdeye написав:Приват без проблем выдал наличку заказанную (если не считать проблемой полчаса стояния в очереди :) )
сумма - почти пачка


Ну як без проблем?
Позавчора замовив долару готівку з своєї валютної картки.
Сьогодні прийшло підтверждення-замовлена вами сума чекає вас в відділенні.
Приїхав, а в відділені кажуть-а долара немає.
Як це так немає,-питаю, мені ж підтвердження прийшло.
Всім підвердження прийшло, хто на сьогодні замовляв,- відповідає касір-але долара немає, можу тільки гривнєю віддати по курсу 27, 2.
Отака фігня, малята.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58

  proftpd66 написав:
  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:Я слил по 30.

Купить сейчас по 27.75?

Межбанк вверх .

Начинается период "успешно сливших по 30-35" :D


Я хочу купить по 27.75 слиты к по 30, тенденция идёт на вверх

Думаю у тебя получится слить по 27.7 и купить по 30.Последователь Серого.
Дед Мороз
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Lilu777 может есть такие конторы в Киеве? Снять сейчас в банке нельзя...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58

Идиотская власть. То метро закроют, чтоб все толпились на остановках и в наземном транспоррте, то электрички между городами отменят, при этом призывают всех возвращаться с Италии и Испании - очага инфекции!
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