Додано: Сер 18 бер, 2020 16:05

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............18.03.2020..............19.03.2020

дата розрахунку..............17.03.2020..............18.03.2020

Євро.................................29,7271....................29,7936

Долар США......................27,0566....................27,2685

После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия, сузив спред сверху до адкватных 5 копеек. После небольшой паузы начался уверенный рост, прерываемый ненадолго интервенциями НБУ. К 12 выросли на 28 копеек и приостановились.

Немного постояв, неожиданно растянули спред в обе стороны с 4 до 9 копеек, после чего вот так враскорячку простояли весь обед. После обеда опустились на 2 копейки, одновременно сузив спред до 6 копеек. После этого вновь появились покупатели, в результате чего выросли на 12 копеек, сузив спред до минимальных за день 3 копеек. На достигнутых уровнях пока остановились. Похоже, что выше не пускает регулятор.

Официальный курс встретили котировками 27.3500 - 27.3800. Это на 34 копейки выше уровней открытия и вчерашнего закрытия.



Сессия получилась весьма интересная. Как и вчера, был период торгов с очень широким спредом, что характерно для низких оборотов и отсутствия спешащих игроков. Также второй день наблюдаем небольшую послеполуденную прибавку средневзвешенного, что говорит об уменьшении оборотов во второй части сессии. НБУ все еще много продает, но картина несколько изменилась.



Запоздавший анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера продал около 307 млн.

Остатки на коррсчетах снова существенно сократились. Размер сокращения чуть меньше, чем интервенция НБУ. В уменьшении ликвидности также поучаствовали казначейство и обналичка. Добавили гривны суточный рефинанс и сокращение объема суточных сертификатов.



Этот день в истории:

2019 - 27.1319 (+12) +13

2018 - 26.3539 (+8) +91



2017 - 26.9093 (-7)

2016 - 26.2429 (-46)