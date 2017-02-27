Санітари країни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:02
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.03.2020..............19.03.2020
дата розрахунку..............17.03.2020..............18.03.2020
Євро.................................29,7271....................29,7936
Долар США......................27,0566....................27,2685
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, сузив спред сверху до адкватных 5 копеек. После небольшой паузы начался уверенный рост, прерываемый ненадолго интервенциями НБУ. К 12 выросли на 28 копеек и приостановились.
Немного постояв, неожиданно растянули спред в обе стороны с 4 до 9 копеек, после чего вот так враскорячку простояли весь обед. После обеда опустились на 2 копейки, одновременно сузив спред до 6 копеек. После этого вновь появились покупатели, в результате чего выросли на 12 копеек, сузив спред до минимальных за день 3 копеек. На достигнутых уровнях пока остановились. Похоже, что выше не пускает регулятор.
Официальный курс встретили котировками 27.3500 - 27.3800. Это на 34 копейки выше уровней открытия и вчерашнего закрытия.
Сессия получилась весьма интересная. Как и вчера, был период торгов с очень широким спредом, что характерно для низких оборотов и отсутствия спешащих игроков. Также второй день наблюдаем небольшую послеполуденную прибавку средневзвешенного, что говорит об уменьшении оборотов во второй части сессии. НБУ все еще много продает, но картина несколько изменилась.
Запоздавший анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера продал около 307 млн.
Остатки на коррсчетах снова существенно сократились. Размер сокращения чуть меньше, чем интервенция НБУ. В уменьшении ликвидности также поучаствовали казначейство и обналичка. Добавили гривны суточный рефинанс и сокращение объема суточных сертификатов.
Этот день в истории:
2019 - 27.1319 (+12) +13
2018 - 26.3539 (+8) +91
2017 - 26.9093 (-7)
2016 - 26.2429 (-46)
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:08
Канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Вернер Коглер объявили о крупнейшей кампании помощи австрийцам после Второй мировой войны - в размере 38 миллиардов евро. «В плохие времена государство должно помогать», - сказал Себастьян Курц.
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коровы к курсе, что их доить не будут?
Или закончились запасы (импорт) сухого молока и пальмового масла?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А не думаете что если раньше у МВФ стоял вопрос дать 10 млрд Украине, Аргентине или прочим Никарагуа
То теперь в условиях кризиса в очередь к МВФ выстроятся и куда как более серьезные клиенты - Италия, Греция, Испания, и так далее. И ипросить будут уже не по 10 млрд, а по 50-100 млрд.
И чувствую я, что в МВФ предпочтут спасать их, а не наши бантустаны.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банки валюту по предзаказу отдают нормально. Сегодня в трех банках получил.
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:12
Сейчас отскок . Потомучто доллар закончился. Сейчас опять будут наливать, и можно уйти опять на 29-30
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Барыги потирают рученята, отары лохов обстрижены, впаривать по такому необоснованному курсу доллары в такой "мощной нефтедобывающей" стране как Украина, где нефть напрямую влияет на курс нац.валюты, это нужно иметь талант!
Востаннє редагувалось qas в Сер 18 бер, 2020 16:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:16
Может кому-то своему отдали?
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:28
Рано сейчас,ориентир не только хорошая доходность,но и хороший слив.Все просто:следите за белым кроликом,то бишь за антибеневым законом.
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