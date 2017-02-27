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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4518451945204521>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:02

  hxbbgaf написав:Идиотская власть. То метро закроют, чтоб все толпились на остановках и в наземном транспоррте, то электрички между городами отменят, при этом призывают всех возвращаться с Италии и Испании - очага инфекции!

Санітари країни
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.03.2020..............19.03.2020
дата розрахунку..............17.03.2020..............18.03.2020
Євро.................................29,7271....................29,7936
Долар США......................27,0566....................27,2685
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, сузив спред сверху до адкватных 5 копеек. После небольшой паузы начался уверенный рост, прерываемый ненадолго интервенциями НБУ. К 12 выросли на 28 копеек и приостановились.
Немного постояв, неожиданно растянули спред в обе стороны с 4 до 9 копеек, после чего вот так враскорячку простояли весь обед. После обеда опустились на 2 копейки, одновременно сузив спред до 6 копеек. После этого вновь появились покупатели, в результате чего выросли на 12 копеек, сузив спред до минимальных за день 3 копеек. На достигнутых уровнях пока остановились. Похоже, что выше не пускает регулятор.
Официальный курс встретили котировками 27.3500 - 27.3800. Это на 34 копейки выше уровней открытия и вчерашнего закрытия.

Сессия получилась весьма интересная. Как и вчера, был период торгов с очень широким спредом, что характерно для низких оборотов и отсутствия спешащих игроков. Также второй день наблюдаем небольшую послеполуденную прибавку средневзвешенного, что говорит об уменьшении оборотов во второй части сессии. НБУ все еще много продает, но картина несколько изменилась.

Запоздавший анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера продал около 307 млн.
Остатки на коррсчетах снова существенно сократились. Размер сокращения чуть меньше, чем интервенция НБУ. В уменьшении ликвидности также поучаствовали казначейство и обналичка. Добавили гривны суточный рефинанс и сокращение объема суточных сертификатов.

Этот день в истории:
2019 - 27.1319 (+12) +13
2018 - 26.3539 (+8) +91

2017 - 26.9093 (-7)
2016 - 26.2429 (-46)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:08

Канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Вернер Коглер объявили о крупнейшей кампании помощи австрийцам после Второй мировой войны - в размере 38 миллиардов евро. «В плохие времена государство должно помогать», - сказал Себастьян Курц. https://www.heute.at/s/corona-in-osterr ... o-42518624
сосед
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  PS4 написав:ряд молочных сыр заводов в киевской обл останавливают производство до конца карантина

жить становится веселее

Коровы к курсе, что их доить не будут?
Или закончились запасы (импорт) сухого молока и пальмового масла?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:думаю мвф даст нам бабла, что бы не было дефолта.
им надо будет восстанавливать европейские рынки от шока, но без всяких потрясений и шоков. вопрос по земле отложит мвф до середины 21года.


А не думаете что если раньше у МВФ стоял вопрос дать 10 млрд Украине, Аргентине или прочим Никарагуа
То теперь в условиях кризиса в очередь к МВФ выстроятся и куда как более серьезные клиенты - Италия, Греция, Испания, и так далее. И ипросить будут уже не по 10 млрд, а по 50-100 млрд.
И чувствую я, что в МВФ предпочтут спасать их, а не наши бантустаны.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банки валюту по предзаказу отдают нормально. Сегодня в трех банках получил.
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:12

  proftpd66 написав:Я слил по 30.

Купить сейчас по 27.75?

Межбанк вверх .


  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:
  Alex2006 написав:Начинается период "успешно сливших по 30-35" :D


Я хочу купить по 27.75 слиты к по 30, тенденция идёт на вверх

А, т.е. 29 вчера, 28.50 сегодня и 28.20 сейчас - это "тенденция на вверх", ясно понятно теперь :)



Сейчас отскок . Потомучто доллар закончился. Сейчас опять будут наливать, и можно уйти опять на 29-30
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Барыги потирают рученята, отары лохов обстрижены, впаривать по такому необоснованному курсу доллары в такой "мощной нефтедобывающей" стране как Украина, где нефть напрямую влияет на курс нац.валюты, это нужно иметь талант!
Востаннє редагувалось qas в Сер 18 бер, 2020 16:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:16

  Trast написав:
  thirdeye написав:Приват без проблем выдал наличку заказанную (если не считать проблемой полчаса стояния в очереди :) )
сумма - почти пачка


Ну як без проблем?
Позавчора замовив долару готівку з своєї валютної картки.
Сьогодні прийшло підтверждення-замовлена вами сума чекає вас в відділенні.
Приїхав, а в відділені кажуть-а долара немає.
Як це так немає,-питаю, мені ж підтвердження прийшло.
Всім підвердження прийшло, хто на сьогодні замовляв,- відповідає касір-але долара немає, можу тільки гривнєю віддати по курсу 27, 2.
Отака фігня, малята.

Может кому-то своему отдали?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:28

  Serg-ik написав:
  goldfinger написав:,в какой банк можно прийти и купить мусорных бумажек с хорошей доходностью?Кто реально торгует?И сколько бумаги надо?Сто штук,поллимона,лимон?

Когда доходность по ним была 18,5% а по депозитам-14%, то имело смысл в них входить с суммой от миллиона грн. Поскольку надо было платить банку за открытие и и ведение счёта в ЦБ, платить комиссию при покупке ОВГЗ. К тому же банк, который выкупал их при первичном размещении, накручивал сразу свои полпроцентика

Рано сейчас,ориентир не только хорошая доходность,но и хороший слив.Все просто:следите за белым кроликом,то бишь за антибеневым законом.
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