финансы юа - перегружен. сказали новичков временно не регистрируем.)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03
финансы юа - перегружен. сказали новичков временно не регистрируем.)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:05
менялы тоже уходят в берлогу на месячную спячку - карантин так для всех карантин)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:06
Эмоции это когда кто то пишет что имеющийся курс плохо для него, а кто то пишет что тот же курс для него заработок - это как бы понятно, если распишет механизмы свои заработка или убытка и выводы из этого -для форумчан это и есть цымес и ветка себя оправдывает
Но если читаеш про любовь, кто то кого то имеет,теории заговоров разных тем, политика в одном лице,фауну типа лоси и олени и паника, а сколько откровенного бреда - есть желание уйти
Но тот кто покупает и продает - ему нужен только опыт и механизмы, если и удачный трейд и убыточный есть желание поделится опытом, а изливать политическо-психологические обиды-емоции - тогда ветка притягивает
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:10
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:10
это акция на время карантина, когда будут все сидеть дома и отделения банков закрыто)).
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:11
ага, дайте два... рекомендую для начала условия этого лохотрона почитать
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:13
нет проблем скажут приходите - а выйти из дома НИЗЯ,,,, карантин.))
это из песни нашего 36,6. ездить и ходить только в масках, а купить их негде
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:14
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