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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 452145224523452445254526>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03

  qas написав:на вулицях жодної людини всі сидять по хатах як суслікі і читають фінансе.юа)


финансы юа - перегружен. сказали новичков временно не регистрируем.))) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:05

  kwon написав:На ЧР шаткое равновесие... Дозаправка?


менялы тоже уходят в берлогу на месячную спячку - карантин так для всех карантин))) :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:06

  goldfinger написав:
  joik написав:
  goldfinger написав:Рынок это не только математика,статистика,это ещё и эмоции,типа любви,что ли,ведь здесь постоянно кого-то имеют.



На ветке, бушует не только паника, но бред разных оттенков радуги

Если вы в своей жизни что-либо постоянно покупали и продавали на рынке,то понимаете,что без эмоций,всегда вредных в этом деле,не обойтись,к сожалению.Мы же люди.Поэтому считать курс от агрегатов это для страны,населенной роботами.


Эмоции это когда кто то пишет что имеющийся курс плохо для него, а кто то пишет что тот же курс для него заработок - это как бы понятно, если распишет механизмы свои заработка или убытка и выводы из этого -для форумчан это и есть цымес и ветка себя оправдывает

Но если читаеш про любовь, кто то кого то имеет,теории заговоров разных тем, политика в одном лице,фауну типа лоси и олени и паника, а сколько откровенного бреда - есть желание уйти

Но тот кто покупает и продает - ему нужен только опыт и механизмы, если и удачный трейд и убыточный есть желание поделится опытом, а изливать политическо-психологические обиды-емоции - тогда ветка притягивает
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:10

  kwon написав:На ЧР шаткое равновесие... Дозаправка?

Может наверное успокоились, соль спички гречку взяли и сидят все в зелени.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:10

  qas написав:Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.


это акция на время карантина, когда будут все сидеть дома и отделения банков закрыто)). :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:11

  qas написав:Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.

ага, дайте два... рекомендую для начала условия этого лохотрона почитать
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:11

Смотрю,как имперская рупия к 80 подходит.Завораживает....
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:13

  kwon написав:
  qas написав:Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.

ага, дайте два... рекомендую для начала условия этого лохотрона почитать


нет проблем скажут приходите - а выйти из дома НИЗЯ,,,, карантин.)) :P
это из песни нашего 36,6. ездить и ходить только в масках, а купить их негде :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:14

  goldfinger написав:Смотрю,как имперская рупия к 80 подходит.Завораживает....

И DJIA меньше 20к все красное
Oleg_Sa
 
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