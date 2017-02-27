Додано: Сер 18 бер, 2020 17:06

goldfinger написав: joik написав: goldfinger написав: Рынок это не только математика,статистика,это ещё и эмоции,типа любви,что ли,ведь здесь постоянно кого-то имеют. Рынок это не только математика,статистика,это ещё и эмоции,типа любви,что ли,ведь здесь постоянно кого-то имеют.





На ветке, бушует не только паника, но бред разных оттенков радуги На ветке, бушует не только паника, но бред разных оттенков радуги

Если вы в своей жизни что-либо постоянно покупали и продавали на рынке,то понимаете,что без эмоций,всегда вредных в этом деле,не обойтись,к сожалению.Мы же люди.Поэтому считать курс от агрегатов это для страны,населенной роботами. Если вы в своей жизни что-либо постоянно покупали и продавали на рынке,то понимаете,что без эмоций,всегда вредных в этом деле,не обойтись,к сожалению.Мы же люди.Поэтому считать курс от агрегатов это для страны,населенной роботами.

Эмоции это когда кто то пишет что имеющийся курс плохо для него, а кто то пишет что тот же курс для него заработок - это как бы понятно, если распишет механизмы свои заработка или убытка и выводы из этого -для форумчан это и есть цымес и ветка себя оправдываетНо если читаеш про любовь, кто то кого то имеет,теории заговоров разных тем, политика в одном лице,фауну типа лоси и олени и паника, а сколько откровенного бреда - есть желание уйтиНо тот кто покупает и продает - ему нужен только опыт и механизмы, если и удачный трейд и убыточный есть желание поделится опытом, а изливать политическо-психологические обиды-емоции - тогда ветка притягивает