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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:17

  qas написав:Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.


Цей кредит навіть успішному підприємцю з великим доходом нереально взяти. Для своїх пацанів зробили короче
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:20

  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.


Dow сейчас минус почти 1400. С покупками повременим. Ждем еще более донных значений.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:23

  Libo написав:
  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.


Dow сейчас минус почти 1400. С покупками повременим. Ждем еще более донных значений.
:lol: :lol: :lol:

А шо там с медными рудниками ?? :roll:
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:25

  Libo написав:
  Leks написав:Учитывая количество неучей паникеров, предрекающих развал всего и везде, полагаю, что дно близко. Удачи всем, терпения и рассудительности.


Dow сейчас минус почти 1400. С покупками повременим. Ждем еще более донных значений.
:lol: :lol: :lol:

Еще -1400 - и возвернется дотрамповская эпоха.
Востаннє редагувалось Skypups в Сер 18 бер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

gloomprov написав:Интересно почему все смотрят в Россию. Им пофиг у них есть запас по баблу и производственные мощности а вот мы скоро ахренеем.
И для этого стоило регистрироваться, чтобы такой тупой вопрос задавать?

Для того, чтобы х... в лице президента россии свалило с Донбасса и вернуло Крым. И тем раньше оно это сделает, чем быстрее завалится у них экономика и курс.

Теперь понятно?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:29

  Binimovich написав:
gloomprov написав:Интересно почему все смотрят в Россию. Им пофиг у них есть запас по баблу и производственные мощности а вот мы скоро ахренеем.
И для этого стоило регистрироваться, чтобы такой тупой вопрос задавать?

Для того, чтобы х... в лице президента россии свалило с Донбасса и вернуло Крым. И тем раньше оно это сделает, чем быстрее завалится у них экономика и курс.

Теперь понятно?

Не факт,могут войну начать большую,но чем хуже у них,-тем лучше.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

19professor69 написав:
  hxbbgaf написав:Идиотская власть. То метро закроют, чтоб все толпились на остановках и в наземном транспоррте, то электрички между городами отменят, при этом призывают всех возвращаться с Италии и Испании - очага инфекции!

Санітари країни


Санитары планеты)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:33

  Expert100500 написав:
  qas написав:Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.


Цей кредит навіть успішному підприємцю з великим доходом нереально взяти. Для своїх пацанів зробили короче


Можно взяти, тільки треба роботнічка зареєструвати, трохи є волокіти.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:37

  qas написав:на вулицях жодної людини всі сидять по хатах як суслікі і читають фінансе.юа)

Это где такое? В Николаеве пока есть движ. В 7.30 – 8.00 утра, проезжая почти через весь город, видела много людей на улице и в транспорте, прям как «понаехали». В масках не более 10%. На вокзале бабка с товаром лезет в троллейбус. Люди ей: «Женщина, Вы куда, рынок же закрыт?!». Она: «Придумали какой-то коронавирус! Это обычный грипп! А мне что делать на 2000 грн пенсии?» Залезла и поехала..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабинет Министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.Такое решение приняли во время заседания Кабмина в среду, 18 марта. Подчеркивается, что пошлины вводят с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.
qas
 
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