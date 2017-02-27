Цей кредит навіть успішному підприємцю з великим доходом нереально взяти. Для своїх пацанів зробили короче
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:17
Цей кредит навіть успішному підприємцю з великим доходом нереально взяти. Для своїх пацанів зробили короче
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:20
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:23
А шо там с медными рудниками ??
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:25
Еще -1400 - и возвернется дотрамповская эпоха.
Востаннє редагувалось Skypups в Сер 18 бер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И для этого стоило регистрироваться, чтобы такой тупой вопрос задавать?
Для того, чтобы х... в лице президента россии свалило с Донбасса и вернуло Крым. И тем раньше оно это сделает, чем быстрее завалится у них экономика и курс.
Теперь понятно?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:29
Не факт,могут войну начать большую,но чем хуже у них,-тем лучше.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Санитары планеты)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:33
Можно взяти, тільки треба роботнічка зареєструвати, трохи є волокіти.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:37
Это где такое? В Николаеве пока есть движ. В 7.30 – 8.00 утра, проезжая почти через весь город, видела много людей на улице и в транспорте, прям как «понаехали». В масках не более 10%. На вокзале бабка с товаром лезет в троллейбус. Люди ей: «Женщина, Вы куда, рынок же закрыт?!». Она: «Придумали какой-то коронавирус! Это обычный грипп! А мне что делать на 2000 грн пенсии?» Залезла и поехала..
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кабинет Министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.Такое решение приняли во время заседания Кабмина в среду, 18 марта. Подчеркивается, что пошлины вводят с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.
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