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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:38

  qas написав:
  Expert100500 написав:
  qas написав:Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.


Цей кредит навіть успішному підприємцю з великим доходом нереально взяти. Для своїх пацанів зробили короче


Можно взяти, тільки треба роботнічка зареєструвати, трохи є волокіти.


Маєте успішний досвід? Бо знайомому з двома найманими працівниками, гарним доходом і двома роками підприємницього стажу відмовили. Брав через приват. Точну причину так і не сказали
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:39

  thirdeye написав:Приват без проблем выдал наличку заказанную (если не считать проблемой полчаса стояния в очереди :) )
сумма - почти пачка

При операціях коли сумма складає в єквіваленті більше 50000 грн.обслуговування проводиться поза чергою,в окремій кабінці. Ви цього не знали?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:39

  goldfinger написав:
  Binimovich написав:
gloomprov написав:Интересно почему все смотрят в Россию. Им пофиг у них есть запас по баблу и производственные мощности а вот мы скоро ахренеем.
И для этого стоило регистрироваться, чтобы такой тупой вопрос задавать?

Для того, чтобы х... в лице президента россии свалило с Донбасса и вернуло Крым. И тем раньше оно это сделает, чем быстрее завалится у них экономика и курс.

Теперь понятно?

Не факт,могут войну начать большую,но чем хуже у них,-тем лучше.


слушайте это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:40

  qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.


А можно примеров под этот тезис?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:41

Просто дежавю. :)
Нефть 26, рубль 80 уже были 4 года назад. Но увы недолго. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:46

  Shram написав:
  qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.


А можно примеров под этот тезис?


подешевеет энергоноситель, а соответственно в выигрыше наши аграрии и хим.производство, как то так. Под такую песню главное, что бы не было обострений военных ... а то россияне сейчас люто злые.
Востаннє редагувалось qas в Сер 18 бер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:46

Игорь Алексеевич Надзвичайний стан може запровадити тільки ВР з подачі президента. Для запровадження НС ще не достатньо умов. Ще пару днів такого керування і виникнуть всі умови для НС.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:48

Хоп! Хей, лала-лей,

Доллар 80 рублей
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:48

  qas написав:
  Shram написав:
  qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.


А можно примеров под этот тезис?


подешевеет энергоноситель, а соответственно в выигрыше наши аграрии и хим.производство, как то так.

Военный бюджет усохнет.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще сильно всё завязано на ставке фрс, так понимаю эмиссию доллара прекратили, затягивают гайки. Но в виде исключения только для Украины напечатают трошкы под земельку.
qas
 
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