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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:38
qas написав: Expert100500 написав: qas написав:
Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита до 2 млн.грн. Особо панически настроенные громадяне могут смело брать кредит и конвертировать в бенджамины, отличная схема обогащения.
Цей кредит навіть успішному підприємцю з великим доходом нереально взяти. Для своїх пацанів зробили короче
Можно взяти, тільки треба роботнічка зареєструвати, трохи є волокіти.
Маєте успішний досвід? Бо знайомому з двома найманими працівниками, гарним доходом і двома роками підприємницього стажу відмовили. Брав через приват. Точну причину так і не сказали
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:39
thirdeye написав:
Приват без проблем выдал наличку заказанную (если не считать проблемой полчаса стояния в очереди
)
сумма - почти пачка
При операціях коли сумма складає в єквіваленті більше 50000 грн.обслуговування проводиться поза чергою,в окремій кабінці. Ви цього не знали?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:39
goldfinger написав: Binimovich написав:
gloomprov написав:Интересно почему все смотрят в Россию. Им пофиг у них есть запас по баблу и производственные мощности а вот мы скоро ахренеем.
И для этого стоило регистрироваться, чтобы такой тупой вопрос задавать?
Для того, чтобы х... в лице президента россии свалило с Донбасса и вернуло Крым. И тем раньше оно это сделает, чем быстрее завалится у них экономика и курс.
Теперь понятно?
Не факт,могут войну начать большую,но чем хуже у них,-тем лучше.
слушайте это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:40
qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.
А можно примеров под этот тезис?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:41
Просто дежавю.
Нефть 26, рубль 80 уже были 4 года назад. Но увы недолго.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:46
Shram написав: qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.
А можно примеров под этот тезис?
подешевеет энергоноситель, а соответственно в выигрыше наши аграрии и хим.производство, как то так. Под такую песню главное, что бы не было обострений военных ... а то россияне сейчас люто злые.
Востаннє редагувалось qas
в Сер 18 бер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:46
Игорь Алексеевич Надзвичайний стан може запровадити тільки ВР з подачі президента. Для запровадження НС ще не достатньо умов. Ще пару днів такого керування і виникнуть всі умови для НС.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:48
Доллар 80 рублей
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:48
qas написав: Shram написав: qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.
А можно примеров под этот тезис?
подешевеет энергоноситель, а соответственно в выигрыше наши аграрии и хим.производство, как то так.
Военный бюджет усохнет.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52
Еще сильно всё завязано на ставке фрс, так понимаю эмиссию доллара прекратили, затягивают гайки. Но в виде исключения только для Украины напечатают трошкы под земельку.
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