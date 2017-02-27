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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4523452445254526

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 288
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
111
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qas написав:с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.

Украина не даёт Бене ( ИВК) купить подешёвке это добро в Рашке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:59

  Serg-ik написав:
  qas написав:с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.

Украина не даёт Бене ( ИВК) купить подешёвке это добро в Рашке


там є виключення для антрацитового та коксуючого вугілля. Я так розумію, саме для Бені
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:00

  Serg-ik написав:
  qas написав:с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.

Украина не даёт Бене ( ИВК) купить подешёвке это добро в Рашке

Купит через Беларусь.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:00

  qas написав:так понимаю эмиссию доллара прекратили, затягивают гайки.


Где ты эту глупость услышал? :shock: Готовьтесь к новым нескольким триллионам. Вчера только Мнучин парил сенаторам, что караул, без очередного нового триллиона безработица в США будет под 20%. Согласились выдать на гора. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qas написав:Еще сильно всё завязано на ставке фрс, так понимаю эмиссию доллара прекратили, затягивают гайки.


НАВПАКИ! заливають ринки трильйонами (недавно постив лінку)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04

  qas написав:
  Shram написав:
  qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.


А можно примеров под этот тезис?


подешевеет энергоноситель, а соответственно в выигрыше наши аграрии и хим.производство, как то так. Под такую песню главное, что бы не было обострений военных ... а то россияне сейчас люто злые.


Нет. Не ваших предположений о будущем.
А уже свершившихся примеров.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Всім підвердження прийшло, хто на сьогодні замовляв,- відповідає касір-але долара немає, можу тільки гривнєю віддати по курсу 27, 2.
Отака фігня, малята.

тебя кассир прокинула 200%
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:05

  zzzzzz написав:Фунт ушел в пол , уже 1,19

та вы шо, а я обещал 1,1 и кстати продолжаю ржать с европатриотов, но ещё не вечер...
edvardd
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