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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52
qas написав:
с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.
Украина не даёт Бене ( ИВК) купить подешёвке это добро в Рашке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:59
Serg-ik написав: qas написав:
с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.
Украина не даёт Бене ( ИВК) купить подешёвке это добро в Рашке
там є виключення для антрацитового та коксуючого вугілля. Я так розумію, саме для Бені
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:00
Serg-ik написав: qas написав:
с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
Я так понял Украина по указке США вместе с саудитами копает под Рашку.
Украина не даёт Бене ( ИВК) купить подешёвке это добро в Рашке
Купит через Беларусь.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:00
qas написав:
так понимаю эмиссию доллара прекратили, затягивают гайки.
Где ты эту глупость услышал?
Готовьтесь к новым нескольким триллионам. Вчера только Мнучин парил сенаторам, что караул, без очередного нового триллиона безработица в США будет под 20%. Согласились выдать на гора.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04
qas написав:
Еще сильно всё завязано на ставке фрс, так понимаю эмиссию доллара прекратили, затягивают гайки.
НАВПАКИ! заливають ринки трильйонами (недавно постив лінку)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04
qas написав: Shram написав: qas написав:
слушай это 100% .. чем хуже у них - тем лучше у нас. Я тоже об этом думал.
А можно примеров под этот тезис?
подешевеет энергоноситель, а соответственно в выигрыше наши аграрии и хим.производство, как то так. Под такую песню главное, что бы не было обострений военных ... а то россияне сейчас люто злые.
Нет. Не ваших предположений о будущем.
А уже свершившихся примеров.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:05
Trast написав:
Всім підвердження прийшло, хто на сьогодні замовляв,- відповідає касір-але долара немає, можу тільки гривнєю віддати по курсу 27, 2.
Отака фігня, малята.
тебя кассир прокинула 200%
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:05
zzzzzz написав:
Фунт ушел в пол , уже 1,19
та вы шо, а я обещал 1,1 и кстати продолжаю ржать с европатриотов, но ещё не вечер...
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