just a layman
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:41
just a layman
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:43
Откула фото, ссылку на источник мона?
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
за неповний світлий Божий день эвро з 1.1 на 1.085
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44
У Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
"У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи"
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44
Почему очевидно? Зачем нам надо валюта сейчас? Энергоресурсов уже по такой цене накупили на год вперед, туризм пока закрыт, а дальше куда тратить? По-моему, при таком торговом балансе очевидно как раз возврат на уровни ниже 25
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:45
кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:45
Трамп сейчас на брифинге.
Спросили о размере финансовой помощи, типа что-то многовато ...
Он ответил, что люди и бизнесы не виноваты в том, что случилось, поэтому поможем всем, не переживайте. Отказался назвать конкретную сумму помощи, которую выплатят каждому американцу. Сейчас решаем.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:47
Ну надо же. Кто бы мог подумать, что люди не смогут доехать до своих рабочих мест
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:48
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:51
Нефть облизывает уже 22. Падение на 5 долларов за день. Рублю срочно надо вызывать реанимацию! Завтра откроются гепом на 85-87.
Номер телефона писать или сразу "симку" прислать?
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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