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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45274528452945304531 ... 4533>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 289
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
112
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:41

  vovan_prm написав:
  TylerTruman_ написав:я то профант у фундаментальному аналізі, але, імхо, у типу поважного автора прогноз 29

Да и в техническом тоже не ас.


just a layman :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:43

  yuri_m написав:
  Nazarkino написав:Рубль 79.Обнулили сроки обнулим и рубль )))

*Відправлено з Чату

Царь уже вовсю начал готовиться! "Потешные полки" вводятся в Москву. Это сегодня, пару часов назад. Видимо при курсе 100 будут массовые народные гулянья и фейерверки. :mrgreen:

Зображення

Откула фото, ссылку на источник мона?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

за неповний світлий Божий день эвро з 1.1 на 1.085
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44

У Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
"У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи"
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... ezhimi.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44

  75stasstas75 написав:Alex2006
так это временно, с пятницы опять вверх, это очевидно, 30-32 а там может и притормозит рост

Почему очевидно? Зачем нам надо валюта сейчас? Энергоресурсов уже по такой цене накупили на год вперед, туризм пока закрыт, а дальше куда тратить? По-моему, при таком торговом балансе очевидно как раз возврат на уровни ниже 25 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:45

  jump написав:У Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
"У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи"
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... ezhimi.htm

кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:45

Трамп сейчас на брифинге.
Спросили о размере финансовой помощи, типа что-то многовато ...
Он ответил, что люди и бизнесы не виноваты в том, что случилось, поэтому поможем всем, не переживайте. Отказался назвать конкретную сумму помощи, которую выплатят каждому американцу. Сейчас решаем.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:47

  jump написав:У Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
"У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи"
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... ezhimi.htm

Ну надо же. Кто бы мог подумать, что люди не смогут доехать до своих рабочих мест
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:48

  flyman написав:за неповний світлий Божий день эвро з 1.1 на 1.085

Я вам что говорил, отскочим, лишних шортистов побрили, набрали кучу народу в лонг на якобы развороте и пойдем ниже паритета.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:51

  Волк написав:На биржах новое снижение. Американская фонда нырнула под 20000 пунктов. Нефть по 26 за баррель. У гривны пока реально короткая передышка.

Нефть облизывает уже 22. Падение на 5 долларов за день. Рублю срочно надо вызывать реанимацию! Завтра откроются гепом на 85-87. 8)

  Vadim V написав:Откула фото, ссылку на источник мона?

Номер телефона писать или сразу "симку" прислать? :mrgreen:
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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