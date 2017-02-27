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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45284529453045314532 ... 4534>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 289
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
112
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:52

Поставки российской нефти в Европу практически остановились

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1029009269

ось вам і ємбарго
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:53

  proftpd66 написав:Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!
Евро облигации до 24 года , 14%!



  proftpd66 написав:
  asti написав:
  PS4 написав:ага это покупают
а продают сцуки овгз по 13%
Можно договориться, я думаю. Звонил брокеру сегодня, говорит на рынке полная тишина, все ждут. Но, вижу, котировки на покупку уже появляются, вчера и позавчера не было...


Какая сейчас цена ?

24% доходность есть чтобы купить ? Или там 13%? Какому брокеру звонил?



Up
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:54

  Libo написав:Трамп сейчас на брифинге.
Спросили о размере финансовой помощи, типа что-то многовато ...
Он ответил, что люди и бизнесы не виноваты в том, что случилось, поэтому поможем всем, не переживайте. Отказался назвать конкретную сумму помощи, которую выплатят каждому американцу. Сейчас решаем.


Выдать так что б не подыхали с голоду и могли более менее поработать. Эти денюшки страждущие понесут в супергипермаркеты которые принадлежат тем же выдавателям денег. И так по кругу. Капитализм очень интересная форма неравноправия и рабства.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:55

  Nazarkino написав:https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/postavki-rossiyskoy-nefti-v-evropu-prakticheski-ostanovilis-1029009269

ось вам і ємбарго


довго шукав цей желтяк?
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:56

27.55 / 28.08

ЖК Ривьера

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57

  yuri_m написав:
  Волк написав:На биржах новое снижение. Американская фонда нырнула под 20000 пунктов. Нефть по 26 за баррель. У гривны пока реально короткая передышка.

Нефть облизывает уже 22. Падение на 5 долларов за день. Рублю срочно надо вызывать реанимацию! Завтра откроются гепом на 85-87. 8)


Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:02

  qas написав:ак это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

А Украину куда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:03

  uaprofi написав:
  s0v7a написав:МіжБанк навпаки підріс:

людей на улице мало
много обменок закрыто
если межбанк хорошо пойдёт вверх или вниз - наличка отрегирует паникой - так как приноса не будет или не будет гривны


Массив Киева, возле метро, 18.03.2020, 12:00.
Людей на улицах просто толпы. В Ощад очередь бабулек-комсомолок, прости Господи. В аптеку очередь из мамаш с детьми, в новою почту - молодежь. Добро пожаловать в карантин по-нашему = пик заболеваемости дней через 10... а виноват будет китаец...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опять вылазят учётки прошлых лет, с парой десятков сообщений.

И делают панические вбросы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:05

  qas написав:
  Nazarkino написав:https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/postavki-rossiyskoy-nefti-v-evropu-prakticheski-ostanovilis-1029009269

ось вам і ємбарго


довго шукав цей желтяк?


https://www.finanz.ru жельтяком нестраждає,а ти засмутився аа 8)
Nazarkino
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