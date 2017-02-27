Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:52
Nazarkino
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:53
proftpd66 написав:
Овгз до 2021 июнь - доходность 24%!
Евро облигации до 24 года , 14%!
proftpd66 написав: asti написав: PS4 написав:
ага это покупают
а продают сцуки овгз по 13%
Можно договориться, я думаю. Звонил брокеру сегодня, говорит на рынке полная тишина, все ждут. Но, вижу, котировки на покупку уже появляются, вчера и позавчера не было...
Какая сейчас цена ?
24% доходность есть чтобы купить ? Или там 13%? Какому брокеру звонил?
Up
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:54
Libo написав:
Трамп сейчас на брифинге.
Спросили о размере финансовой помощи, типа что-то многовато ...
Он ответил, что люди и бизнесы не виноваты в том, что случилось, поэтому поможем всем, не переживайте. Отказался назвать конкретную сумму помощи, которую выплатят каждому американцу. Сейчас решаем.
Выдать так что б не подыхали с голоду и могли более менее поработать. Эти денюшки страждущие понесут в супергипермаркеты которые принадлежат тем же выдавателям денег. И так по кругу. Капитализм очень интересная форма неравноправия и рабства.
qas
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:55
Nazarkino написав:
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/postavki-rossiyskoy-nefti-v-evropu-prakticheski-ostanovilis-1029009269
ось вам і ємбарго
довго шукав цей желтяк?
qas
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:56
27.55 / 28.08
ЖК Ривьера
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57
yuri_m написав: Волк написав:
На биржах новое снижение. Американская фонда нырнула под 20000 пунктов. Нефть по 26 за баррель. У гривны пока реально короткая передышка.
Нефть облизывает уже 22. Падение на 5 долларов за день. Рублю срочно надо вызывать реанимацию! Завтра откроются гепом на 85-87.
Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
qas
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:02
qas написав:
ак это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
А Украину куда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:03
uaprofi написав: s0v7a написав:
МіжБанк навпаки підріс:
людей на улице мало
много обменок закрыто
если межбанк хорошо пойдёт вверх или вниз - наличка отрегирует паникой - так как приноса не будет или не будет гривны
Массив Киева, возле метро, 18.03.2020, 12:00.
Людей на улицах просто толпы. В Ощад очередь бабулек-комсомолок, прости Господи. В аптеку очередь из мамаш с детьми, в новою почту - молодежь. Добро пожаловать в карантин по-нашему = пик заболеваемости дней через 10... а виноват будет китаец...
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:05
Опять вылазят учётки прошлых лет, с парой десятков сообщений.
И делают панические вбросы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:05
qas написав: Nazarkino написав:
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/postavki-rossiyskoy-nefti-v-evropu-prakticheski-ostanovilis-1029009269
ось вам і ємбарго
довго шукав цей желтяк?
https://www.finanz.ru
жельтяком нестраждає,а ти засмутився аа
Nazarkino
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