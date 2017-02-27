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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 289
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
112
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:06

  Вкладчик1234 написав:
  qas написав:ак это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

А Украину куда?


Плиз, не сравнивай мою милую Украину с твоей задристанной пида-рашкой. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:08

  yuri_m написав:
  Волк написав:На биржах новое снижение. Американская фонда нырнула под 20000 пунктов. Нефть по 26 за баррель. У гривны пока реально короткая передышка.

Нефть облизывает уже 22. Падение на 5 долларов за день. Рублю срочно надо вызывать реанимацию! Завтра откроются гепом на 85-87. 8)

  Vadim V написав:Откула фото, ссылку на источник мона?

Номер телефона писать или сразу "симку" прислать? :mrgreen:

Мона пукнуть в тазик с водой, для некоторых , это имеет значение.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:09

Да, в Киеве стало менее людно,но город живет.
А про какие 30 здесь писали?
Сегодня были такие курсы на прием?
Это евро или доллар?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:11

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:
  qas написав:ак это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

А Украину куда?


Плиз, не сравнивай мою милую Украину с твоей задристанной пида-рашкой. :oops:

Из-за границы, так можно любить Украину. :lol:
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:12

Где смотрите курсы деревяного? На инвестинге(ком) оч удобно следить за всем. Но деревяный там почему то не отображаеться в разделе currencies.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:15

  vladus17 написав:Где смотрите курсы деревяного? На инвестинге(ком) оч удобно следить за всем. Но деревяный там почему то не отображаеться в разделе currencies.


http://www.profinance.ru/chart/usdrub/
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:15

  pesikot написав:Опять вылазят учётки прошлых лет, с парой десятков сообщений.

И делают панические вбросы


Дата регистрации или количество сообщений само по себе ещё ничего не означает. Впрочем также как и зооморфные логины.
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:16

Оптовые цены в портах Украины на ДТ опустились до 16 грн/л
https://enkorr.ua/ru/news/optovye_ceny_ ... LmvY5FjLWo

ОККО, ВОГ
ДТ 27 грн/л
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:17

  qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:18

  Nazarkino написав:
  vladus17 написав:Где смотрите курсы деревяного? На инвестинге(ком) оч удобно следить за всем. Но деревяный там почему то не отображаеться в разделе currencies.


http://www.profinance.ru/chart/usdrub/

Найти то конечно можно где посмотреть в интернете. Просто я думал будет какой то поудобнее ресурс как инвестинг. Чтоб не нужно было переходить на отдельный сайт лишь бы посмотреть на эту одну валютную пару.
В любом случае спасибо!
vladus17
 
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