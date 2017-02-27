Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:06
Вкладчик1234 написав: qas написав:
ак это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
А Украину куда?
Плиз, не сравнивай мою милую Украину с твоей задристанной пида-рашкой.
Libo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:08
yuri_m написав: Волк написав:
На биржах новое снижение. Американская фонда нырнула под 20000 пунктов. Нефть по 26 за баррель. У гривны пока реально короткая передышка.
Нефть облизывает уже 22. Падение на 5 долларов за день. Рублю срочно надо вызывать реанимацию! Завтра откроются гепом на 85-87.
Vadim V написав:
Откула фото, ссылку на источник мона?
Номер телефона писать или сразу "симку" прислать?
Мона пукнуть в тазик с водой, для некоторых , это имеет значение.
Vadim V
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:09
Да, в Киеве стало менее людно,но город живет.
А про какие 30 здесь писали? Сегодня были такие курсы на прием? Это евро или доллар?
Electron
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:11
Libo написав: Вкладчик1234 написав: qas написав:
ак это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
А Украину куда?
Плиз, не сравнивай мою милую Украину с твоей задристанной пида-рашкой.
Из-за границы, так можно любить Украину.
promyshlennik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:12
Где смотрите курсы деревяного? На инвестинге(ком) оч удобно следить за всем. Но деревяный там почему то не отображаеться в разделе currencies.
vladus17
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:15
pesikot написав:
Опять вылазят учётки прошлых лет, с парой десятков сообщений.
И делают панические вбросы
Дата регистрации или количество сообщений само по себе ещё ничего не означает. Впрочем также как и зооморфные логины.
Giacomo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:16
Оптовые цены в портах Украины на ДТ опустились до 16 грн/л
https://enkorr.ua/ru/news/optovye_ceny_ ... LmvY5FjLWo
ОККО, ВОГ
ДТ 27 грн/л
Живите своим умом!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:17
qas написав:
Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?
yuri_m
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:18
Nazarkino написав: vladus17 написав:
Где смотрите курсы деревяного? На инвестинге(ком) оч удобно следить за всем. Но деревяный там почему то не отображаеться в разделе currencies.
http://www.profinance.ru/chart/usdrub/
Найти то конечно можно где посмотреть в интернете. Просто я думал будет какой то поудобнее ресурс как инвестинг. Чтоб не нужно было переходить на отдельный сайт лишь бы посмотреть на эту одну валютную пару.
В любом случае спасибо!
vladus17
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