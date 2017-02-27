Найти то конечно можно где посмотреть в интернете. Просто я думал будет какой то поудобнее ресурс как инвестинг. Чтоб не нужно было переходить на отдельный сайт лишь бы посмотреть на эту одну валютную пару. В любом случае спасибо!
qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?
Африка у многих стран основной источник дохода нефть и газ, ну может еще бусы и копья.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. При избытке в 15 млн баррелей в сутки мировые хранилища переполнятся за 2-3 месяца. После чего добытчикам придется доплачивать, чтобы у них забрали нефть со скважин, считают в банке. Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства
yuri_m написав:У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть.
За всю жизнь не видел ни одного товара под лейбом Сделано в Саудовской Аравии, может конечно не попадалось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?
Это кто Вам сказал? Проведу ликбез для вас и других. Стоимость добычи нефти с учётом всех затрат: Саудовская Аравия - 9 долларов Ирак - 11 долларов Россия - 18 - 19 долларов. США - 21 доллар США сланцевая нефть - 23 доллара. Достоверная инфа.
так не понял? саудиты поперли против всех? они что там хурмы обьелись? танки натравить на них, дранкеля и жранкеля)
Востаннє редагувалось qas в Сер 18 бер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?
Это кто Вам сказал? Проведу ликбез для вас и других. Стоимость добычи нефти с учётом всех затрат: Саудовская Аравия - 9 долларов Ирак - 11 долларов Россия - 18 - 19 долларов. США - 21 доллар США сланцевая нефть - 23 доллара. Достоверная инфа.
себестоимость добычи Saudi Aramco составляла 2,8 доллара на баррель нефтяного эквивалента, а капзатраты в секторе upstream (разведка и добыча) — 4,5 доллара на баррель нефтяного эквивалента
Вкладчик1234 написав:Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. При избытке в 15 млн баррелей в сутки мировые хранилища переполнятся за 2-3 месяца. После чего добытчикам придется доплачивать, чтобы у них забрали нефть со скважин, считают в банке. Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства
qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.
У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?
Это кто Вам сказал? Проведу ликбез для вас и других. Стоимость добычи нефти с учётом всех затрат: Саудовская Аравия - 9 долларов Ирак - 11 долларов Россия - 18 - 19 долларов. США - 21 доллар США сланцевая нефть - 23 доллара. Достоверная инфа.