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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45304531453245334534>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 289
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
112
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:21

  yuri_m написав:
  qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?

Это кто Вам сказал? Проведу ликбез для вас и других.
Стоимость добычи нефти с учётом всех затрат:
Саудовская Аравия - 9 долларов
Ирак - 11 долларов
Россия - 18 - 19 долларов.
США - 21 доллар
США сланцевая нефть - 23 доллара.
Достоверная инфа.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:22

Все побежали в доллары....

Фунт 1,15 охохо, как больно....
У меня нет фунтов, если что.

росиянский деревяный +8%

Вот у них праздник, теперь за 1 никчемный американский доллар, будут давать аж 81 красивых, скрепных рубелей
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:23

  vladus17 написав:
  Nazarkino написав:
  vladus17 написав:Где смотрите курсы деревяного? На инвестинге(ком) оч удобно следить за всем. Но деревяный там почему то не отображаеться в разделе currencies.


http://www.profinance.ru/chart/usdrub/

Найти то конечно можно где посмотреть в интернете. Просто я думал будет какой то поудобнее ресурс как инвестинг. Чтоб не нужно было переходить на отдельный сайт лишь бы посмотреть на эту одну валютную пару.
В любом случае спасибо!


https://quote-spy.com
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:23

  yuri_m написав:
  qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?


Африка у многих стран основной источник дохода нефть и газ, ну может еще бусы и копья.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:24

Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля.
При избытке в 15 млн баррелей в сутки мировые хранилища переполнятся за 2-3 месяца. После чего добытчикам придется доплачивать, чтобы у них забрали нефть со скважин, считают в банке.
Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства

https://t.me/banksta/7686
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть.


За всю жизнь не видел ни одного товара под лейбом Сделано в Саудовской Аравии, может конечно не попадалось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:27

  promyshlennik написав:
  yuri_m написав:
  qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?

Это кто Вам сказал? Проведу ликбез для вас и других.
Стоимость добычи нефти с учётом всех затрат:
Саудовская Аравия - 9 долларов
Ирак - 11 долларов
Россия - 18 - 19 долларов.
США - 21 доллар
США сланцевая нефть - 23 доллара.
Достоверная инфа.



так не понял? саудиты поперли против всех? они что там хурмы обьелись? :mrgreen: танки натравить на них, дранкеля и жранкеля)
Востаннє редагувалось qas в Сер 18 бер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:27

  promyshlennik написав:
  yuri_m написав:
  qas написав:Так это не только Рашу в реанимацию это еще и весь ближний восток и африку.

У арабских шейхов себестоимость добычи нефти 4-5 долларов. А ЗВР у той же Саудовской Аравии больше, чем у Рахи - 590 ярдов. Им можно еще несколько лет жить только за заначку, даже вообще не продавая свою нефть. Про Африку вообще не понял - она каким боком к нефти?

Это кто Вам сказал? Проведу ликбез для вас и других.
Стоимость добычи нефти с учётом всех затрат:
Саудовская Аравия - 9 долларов
Ирак - 11 долларов
Россия - 18 - 19 долларов.
США - 21 доллар
США сланцевая нефть - 23 доллара.
Достоверная инфа.

себестоимость добычи Saudi Aramco составляла 2,8 доллара на баррель нефтяного эквивалента, а капзатраты в секторе upstream (разведка и добыча) — 4,5 доллара на баррель нефтяного эквивалента
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:28

  Вкладчик1234 написав:Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля.
При избытке в 15 млн баррелей в сутки мировые хранилища переполнятся за 2-3 месяца. После чего добытчикам придется доплачивать, чтобы у них забрали нефть со скважин, считают в банке.
Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства

https://t.me/banksta/7686


расие будет опа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:28

Везде всё падает, а в Украине норм :)
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