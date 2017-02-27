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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4538453945404541>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 290
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
39%
113
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:25

Медь в пол -9%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:27

  19yuriy91 написав:
  PS4 написав:
  aval1958 написав:PS4 писал:"ряд молочных сыр заводов в киевской обл останавливают производство до конца карантина" Ссылку пожалуйста дайте, не сейте панику.

без ссылок
там друг работает, сказал что отправили всех за свой счет главное что б не болели

так шо, теперь и за сыром очередь занимать???? :D

За баксы придется, на вынос из старых запасов. :D
Писал уже, что с молочкой были перебои два дня назад, не все производители привозят. У нас все быстро, без своей коровы никак.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:28

сейчас пугает не коронавирус, активная борьба с ним наших вл

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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:33

Альфа держит 28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:35

Естественный отбор ...отрицательный!

  pesikot написав:
  PS4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Везде всё падает, а в Украине норм :)

у нас просто 12 лет все падало

Не у нас, а у тебя.
Не обобщай

На сегодняшний день мы имеем
1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:40

  s0v7a написав:Рефінанс щотижня на тиждень по ціні облікової!
Невже 150 млрд. залишкової гривні на сьогодні недостатньо?

Я прочитал эту новость иначе: оба тендера еженедельно, сертификаты недельные, рефинанс до месяца (наверно, возможны варианты).

Как я понял, основная цель - дать банкам оперативнее распоряжаться этой самой избыточной гривной. Она замораживается на более короткий срок.
При таком графике исключается вариант, когда банки, переборщившие с сертификатами, идут за рефинансом (кроме суточного).
Теперь тендерный рефинанс будет только для тех, у кого действительно есть проблемы с ликвидностью. Надеюсь, что это заготовка на будущее, а не насущная необходимость. Общий избыток ликвидности не гарантирует, что у отдельных банков не будет ее дефицита.

Вполне логичное решение повысить возможности для быстрой реакции при чехарде на всех мировых рынках.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:45

  Ser Fil написав:
На сегодняшний день мы имеем
1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.

Почему же мечется? Он действует согласно своей единственно верной по его мнению и возможной программе поддержания рейтинга.
1. Возврат пленных с программой реабилитации.
2. Возврат из эпицентров короновируса гастарбайтеров без какого-то ни было карантина, в большинстве своем в западные области, где за свои сотки даже живя в штатах держаться зубами.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:48

Чистая продажа НБУ со 2 по 17 марта 1877 млн долларов!
Рост курса за это время на межбанке 24,7 - 27,4...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:50

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Рефінанс щотижня на тиждень по ціні облікової!
Невже 150 млрд. залишкової гривні на сьогодні недостатньо?

Я прочитал эту новость иначе: оба тендера еженедельно, сертификаты недельные, рефинанс до месяца (наверно, возможны варианты).

Как я понял, основная цель - дать банкам оперативнее распоряжаться этой самой избыточной гривной. Она замораживается на более короткий срок.
При таком графике исключается вариант, когда банки, переборщившие с сертификатами, идут за рефинансом (кроме суточного).
Теперь тендерный рефинанс будет только для тех, у кого действительно есть проблемы с ликвидностью. Надеюсь, что это заготовка на будущее, а не насущная необходимость. Общий избыток ликвидности не гарантирует, что у отдельных банков не будет ее дефицита.

Вполне логичное решение повысить возможности для быстрой реакции при чехарде на всех мировых рынках.


Вітаю, Сібаріт.

Так, я там помилився! Я вже виправився, рефінанс продляють до місяця, а ось депозитні сертифікати скорочують до тижня.

Дійсно так буде лепше для банків! З одного боку отримувати рефінанс, при потребі, з іншого, не тримати на щонічних під меньший відсоток наявні кошти! Кожної пятниці можно добирати потрібне.

О банках заботяться, от так би о вкладниках громадянах. :roll:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:01

  s0v7a написав:
О банках заботяться, от так би о вкладниках громадянах. :roll:



за вкладчиков проставляется фонд...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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