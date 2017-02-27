Додано: Сер 18 бер, 2020 21:57

"АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.Источник:На самом деле безналичные кредиты по действующим договорам тоже никому не дают с 17 марта 2020 г. При этом ничем не объясняя свою позицию. Принял решение - перевести обороты в Приват, где на всю процедуру получения кредита уходит около 5 минут (не реклама, а констатация факта). В ПУМБе и в лучшие времена - утром отправишь заявку, может быть к обеду получишь деньги.