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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45414542454345444545>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 293
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
114
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:47

  Игорь написав:60 стр за сутки не осилю, имейте совесть

Зоопарк нервує.
Тому що завтра зустріч МБ з НАЛІКОМ.
Тому і кнопають аби шо.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:proftpd66
Да ну ё-маё, перестаньте тащить сюда бородатую музу.
Ни один его прогноз не сбылся


в модераторы записался?

у Охри есть разумные мысли, в отличии от некоторых здесь :!:

Мысли у него есть и всё мимо. И так уже лет 13

Или ты забыл, что Охри на этой ветке был персоной нон-грата ?


на счет-все мимо, не есть правда
ДС его не переносил...и так как это была его ветка, то охри был у него в бане

у нас здесь что-цензура?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:50

  сірий написав:
  Игорь написав:60 стр за сутки не осилю, имейте совесть

Зоопарк нервує.
Тому що завтра зустріч МБ з НАЛІКОМ.
Тому і кнопають аби шо.

завтра диллеры окуеют от рубля и грн будет за 30
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  freeze написав:
Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны и 75 % бюджетных поступлений.

)) Одна из самых сбалансированных стран - нефть и полиэтиленовые гранулы :mrgreen:

Но плохо будет РФ


Пока плохо всем, особенно макаронникам, которые уйдут в жутчайшие минуса, потом будет плохо РФ, Илону Маску, Ирану, саудитам, азерам и венесуэльцам, и по какому то странному стечению обстоятельств во всех кризисах неумеренно страдает Украина, прямо фаталити.
А выиграет Трамп, сразу запишите мой прогноз, будет один победитель Дональд

Зы, как вы там держитесь, из бухгалтерии не увольняют из за кризиса ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:54

  prodigy написав:
у нас здесь что-цензура?


А я таки за цензуру. Ибо достала "свобода слова".

.... то во что её превратили.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:57

  prodigy написав:
у нас здесь что-цензура?


ДС основал эту ветку, то не стоит плясать на его костях
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:57

zzzzzz:
"АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182415"

На самом деле безналичные кредиты по действующим договорам тоже никому не дают с 17 марта 2020 г. При этом ничем не объясняя свою позицию. Принял решение - перевести обороты в Приват, где на всю процедуру получения кредита уходит около 5 минут (не реклама, а констатация факта). В ПУМБе и в лучшие времена - утром отправишь заявку, может быть к обеду получишь деньги.
Востаннє редагувалось aval1958 в Сер 18 бер, 2020 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:58

  PS4 написав:
  сірий написав:
  Игорь написав:60 стр за сутки не осилю, имейте совесть
завтра диллеры окуеют от рубля и грн будет за 30

Я не очень понял Ваш "французский", но для общего развития, за сегодня - usd/rub 80,87 или +7,2%, brent - 25,97 или -9,61% тенденция однако...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну шо там сРОкетчики? :mrgreen:
Де ваше папііісять? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 18 бер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:06

  pesikot написав:
  prodigy написав:
у нас здесь что-цензура?


ДС основал эту ветку, то не стоит плясать на его костях

поддерживаю.
однозначно нон-грата на этой ветке.
прекрасно помню, как это бородатое убожество пыталось на профильных ветках писать. позорище безграмотное.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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