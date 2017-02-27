Зоопарк нервує.
Тому що завтра зустріч МБ з НАЛІКОМ.
Тому і кнопають аби шо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:47
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49
на счет-все мимо, не есть правда
ДС его не переносил...и так как это была его ветка, то охри был у него в бане
у нас здесь что-цензура?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:50
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пока плохо всем, особенно макаронникам, которые уйдут в жутчайшие минуса, потом будет плохо РФ, Илону Маску, Ирану, саудитам, азерам и венесуэльцам, и по какому то странному стечению обстоятельств во всех кризисах неумеренно страдает Украина, прямо фаталити.
А выиграет Трамп, сразу запишите мой прогноз, будет один победитель Дональд
Зы, как вы там держитесь, из бухгалтерии не увольняют из за кризиса ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:54
А я таки за цензуру. Ибо достала "свобода слова".
.... то во что её превратили.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:57
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:57
zzzzzz:
"АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.Источник:
На самом деле безналичные кредиты по действующим договорам тоже никому не дают с 17 марта 2020 г. При этом ничем не объясняя свою позицию. Принял решение - перевести обороты в Приват, где на всю процедуру получения кредита уходит около 5 минут (не реклама, а констатация факта). В ПУМБе и в лучшие времена - утром отправишь заявку, может быть к обеду получишь деньги.
Востаннє редагувалось aval1958 в Сер 18 бер, 2020 22:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:58
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну шо там сРОкетчики?
Де ваше папііісять?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 18 бер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:06
поддерживаю.
однозначно нон-грата на этой ветке.
прекрасно помню, как это бородатое убожество пыталось на профильных ветках писать. позорище безграмотное.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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