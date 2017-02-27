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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4542454345444545>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 293
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
114
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:06

Долярчик
Вот, вот и я говорю па 18!!!
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:07

  Долярчик написав:Ну шо там сРОкетчи? :mrgreen:
Де ваше папііісять? :mrgreen:

дуратино, ты откупился?
оторвёт тебе тёща яйца за твои гривнедепо
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14

  greenozon написав:Игра с Саудовской Аравией невероятно дорого обходится российской экономике и населению.
Кто-то наверху думает, что опять всех переиграл. Это история про то, что плюнули в лицо Королевской династии Саудовской аравии. Длительное время саудиты в одиночку тянули сделку по нефти и резали добычу. Они никогда за это публично не наезжали на Россию. При этом русские нарушали соглашения по добыче и смогли накопить деньги в ФНБ. Арабы терпели.
В итоге в марте им сообщили, что это они слабое звено и раз хотите нефть по $80, то сами и сокращайте добычу. Раньше терпилы тянули 70% сделки, а теперь должны тянуть и остальное. А мы тут в России нагоним обороты и озолотимся.
Но тут королевскую семью осенило, если нас хотят нагнуть и обанкротить, то вот вам - теперь обанкротитесь сами: "У нас самая низкая себестоимость, нет долгов в валюте на десятки миллиардов, кормить население мы сможем и без этого. Мы будем играть в русскую рулетку дальше - $25, $20, $15... Аллах Акбар"

Саудиты пересядут с Феррари на Порше. А русские с жигулей на бутылочки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:16

Кто узнавал у брокеров, сейчас можно купить ОВГЗ под 24%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну як, панове, захоплені стійкістю рідненької гривні?! Англійський фунт, одна з вільно конвертованих валют, -4% за день до долара! Так співчуваю тому, хто недавно хотів перекинутись у фунт
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:17

Долярчик
там же где и ваше пА 23 , па 50 конечно вряд ли будет, но 30-32 вполне себе
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:19

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Ну шо там сРОкетчи? :mrgreen:
Де ваше папііісять? :mrgreen:

дуратино, ты откупился?
оторвёт тебе тёща яйца за твои гривнедепо

До чего смешно выглядят заклинатели в обе стороны! В зависимости от позы, думают что они своими школотскими постами как то повлияют на рынок? Кого то убедят кроме себя? Замусоривают форум на 80%!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:27

komp
мне кажется, у пары гривна/доллар нет другой стороны. исторически.
и не будет.
все периоды временного ревала - сбой матрицы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:28

  proftpd66 написав:Кто узнавал у брокеров, сейчас можно купить ОВГЗ под 24%?

нельзя
они сами хотят по24 купить
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:29

prodigy
Можно поинтересоваться у вас, не фанат ли вы "эксперда охрененка"?)

proftpd66
это где вы видели такие проценты?)
Востаннє редагувалось Delta7 в Сер 18 бер, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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