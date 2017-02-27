greenozon написав:

Игра с Саудовской Аравией невероятно дорого обходится российской экономике и населению.Кто-то наверху думает, что опять всех переиграл. Это история про то, что плюнули в лицо Королевской династии Саудовской аравии. Длительное время саудиты в одиночку тянули сделку по нефти и резали добычу. Они никогда за это публично не наезжали на Россию. При этом русские нарушали соглашения по добыче и смогли накопить деньги в ФНБ. Арабы терпели.В итоге в марте им сообщили, что это они слабое звено и раз хотите нефть по $80, то сами и сокращайте добычу. Раньше терпилы тянули 70% сделки, а теперь должны тянуть и остальное. А мы тут в России нагоним обороты и озолотимся.Но тут королевскую семью осенило, если нас хотят нагнуть и обанкротить, то вот вам - теперь обанкротитесь сами: "У нас самая низкая себестоимость, нет долгов в валюте на десятки миллиардов, кормить население мы сможем и без этого. Мы будем играть в русскую рулетку дальше - $25, $20, $15... Аллах Акбар"