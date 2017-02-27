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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:06
Долярчик
Вот, вот и я говорю па 18!!!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:07
Долярчик написав:
Ну шо там сРОкетчи?
Де ваше папііісять?
дуратино, ты откупился?
оторвёт тебе тёща яйца за твои гривнедепо
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14
greenozon написав:
Игра с Саудовской Аравией невероятно дорого обходится российской экономике и населению.
Кто-то наверху думает, что опять всех переиграл. Это история про то, что плюнули в лицо Королевской династии Саудовской аравии. Длительное время саудиты в одиночку тянули сделку по нефти и резали добычу. Они никогда за это публично не наезжали на Россию. При этом русские нарушали соглашения по добыче и смогли накопить деньги в ФНБ. Арабы терпели.
В итоге в марте им сообщили, что это они слабое звено и раз хотите нефть по $80, то сами и сокращайте добычу. Раньше терпилы тянули 70% сделки, а теперь должны тянуть и остальное. А мы тут в России нагоним обороты и озолотимся.
Но тут королевскую семью осенило, если нас хотят нагнуть и обанкротить, то вот вам - теперь обанкротитесь сами: "У нас самая низкая себестоимость, нет долгов в валюте на десятки миллиардов, кормить население мы сможем и без этого. Мы будем играть в русскую рулетку дальше - $25, $20, $15... Аллах Акбар"
Саудиты пересядут с Феррари на Порше. А русские с жигулей на бутылочки.
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Zebra
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:16
Кто узнавал у брокеров, сейчас можно купить ОВГЗ под 24%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:16
Ну як, панове, захоплені стійкістю рідненької гривні?! Англійський фунт, одна з вільно конвертованих валют, -4% за день до долара! Так співчуваю тому, хто недавно хотів перекинутись у фунт
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kmm3
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:17
Долярчик
там же где и ваше пА 23 , па 50 конечно вряд ли будет, но 30-32 вполне себе
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:19
Yuri_T написав: Долярчик написав:
Ну шо там сРОкетчи?
Де ваше папііісять?
дуратино, ты откупился?
оторвёт тебе тёща яйца за твои гривнедепо
До чего смешно выглядят заклинатели в обе стороны! В зависимости от позы, думают что они своими школотскими постами как то повлияют на рынок? Кого то убедят кроме себя? Замусоривают форум на 80%!
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komp
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:27
komp
мне кажется, у пары гривна/доллар нет другой стороны. исторически.
и не будет.
все периоды временного ревала - сбой матрицы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:28
proftpd66 написав:
Кто узнавал у брокеров, сейчас можно купить ОВГЗ под 24%?
нельзя
они сами хотят по24 купить
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:29
prodigy
Можно поинтересоваться у вас, не фанат ли вы "эксперда охрененка"?)
proftpd66
это где вы видели такие проценты?)
Востаннє редагувалось Delta7
в Сер 18 бер, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
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Delta7
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