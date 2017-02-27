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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4542454345444545

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 293
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
114
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:29

ДумайТЕ! ©®™

Та бо я СПОКІЙНИЙ, ЯК УДАВ зі своїми депо! :lol:
- а, деякі тут бігали з язиком на бороді, - всі кеди стоптали за останні дні! :lol:
- а вартувало так метушитись?! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:31

Слышал что обменки могут закрыть и заставить народ менять в банках (только на принос по виртуальному курсу Смолия).

Черный рынок в совке не смогли побороть, а при гнилой зевладе вовсе пофиг будет на эти запреты. Будет 3 курса.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:32

  Yuri_T написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:
у нас здесь что-цензура?


ДС основал эту ветку, то не стоит плясать на его костях

поддерживаю.
однозначно нон-грата на этой ветке.
прекрасно помню, как это бородатое убожество пыталось на профильных ветках писать. позорище безграмотное.

Президент украинского института экономики. :mrgreen:
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по 24% дохи я сегодня сам готов купить на парочку млн
лично себе
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мене найбільше дивує, що досі не луснули всі криптовалюти. Може, справді то чогось вартує? Хоча криза тільки почалась, ще цілком можливо, що відбудеться їх колапс
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нет желания и возможности перечитывать весь тот объем за последние 1,5 суток.

Просто расскажу:
Вчера удалось слиться по 28.2(Киев), держал бы дольше, т.к. считаю, что 30 сейчас не предел, но горели сроки оплаты

Словить дневной пик оказалось довольно легко, т.к. мониторил ситуацию ежеминутно по всем источникам.

Сумму выкупили "сотрудники банка", с последующей продажей страждущим, благодарили все.

Очень жесткий дефицит валюты.
Но при этом касса отбраковала некоторое количество купюр изза штампиков, потертостей и пятен. Предлагали выкупить их со скидкой)

Откат пошел через час, повезло#1.
К слову и после отката еще можно было слить белке и пумбу по 28,1.

Вся гривна ушла в бетон, строится,
получил скидку при полной оплате и доп. акции. Получилось ~650$/м2
Предварительно еще открыл кредит в гривне под ~18%.

Сегодня цену за м2 подняли на ~10% и доступные варианты остались уже не интересные, повезло#2.

Объект готов на 80%, шансы на сдачу в срок с учетом жесткача даже имееются.
Если же жесткач будет еще сильнее предполагаемого, то и деньги эти не помогут.

Но конечно очень очково...поэтому завидовать тут точно нечему, предстоит "веселое" ожидание

Такой вот валидольный экспириэнс в схлопывающеемся от карантина городе.

Третий раз в жизни понимаю, что не зря получил корочку финансиста на вечерке. Предыдущий был в феврале 14го и летом 2008.

ПС. На не связанный остаток гривны для души накупил серебрянных архистратигов, но это конечно копейки
На просадке серебра, оказалось самый дешевый способ выйти из гривны на тот момент.

Всем благ, здоровья и холодного рассудка
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 18 бер, 2020 22:42, всього редагувалось 5 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:37

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Кто узнавал у брокеров, сейчас можно купить ОВГЗ под 24%?

нельзя
они сами хотят по24 купить

от такой ставки больше шарахаются, настолько раздутая и мягко говоря вызывающая подозрение.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:39

  PS4 написав:
  aval1958 написав:PS4 писал:"ряд молочных сыр заводов в киевской обл останавливают производство до конца карантина" Ссылку пожалуйста дайте, не сейте панику.

без ссылок
там друг работает, сказал что отправили всех за свой счет главное что б не болели

друг работает в ряду молочных сыр заводов, это Одесский Привоз в киевской области открылся, и тут же на карантин
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:39

  qas написав:
  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Кто узнавал у брокеров, сейчас можно купить ОВГЗ под 24%?

нельзя
они сами хотят по24 купить

от такой ставки больше шарахаются, настолько раздутая и мягко говоря вызывающая подозрение.

это означает - самое время покупать
24% - 7 лет
PS4
 
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