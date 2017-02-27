Додано: Сер 18 бер, 2020 22:31

Слышал что обменки могут закрыть и заставить народ менять в банках (только на принос по виртуальному курсу Смолия).



Черный рынок в совке не смогли побороть, а при гнилой зевладе вовсе пофиг будет на эти запреты. Будет 3 курса.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.