Та бо я СПОКІЙНИЙ, ЯК УДАВ зі своїми депо!
- а, деякі тут бігали з язиком на бороді, - всі кеди стоптали за останні дні!
- а вартувало так метушитись?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:29
ДумайТЕ! ©®™
Та бо я СПОКІЙНИЙ, ЯК УДАВ зі своїми депо!
- а, деякі тут бігали з язиком на бороді, - всі кеди стоптали за останні дні!
- а вартувало так метушитись?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:31
Слышал что обменки могут закрыть и заставить народ менять в банках (только на принос по виртуальному курсу Смолия).
Черный рынок в совке не смогли побороть, а при гнилой зевладе вовсе пофиг будет на эти запреты. Будет 3 курса.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:32
Президент украинского института экономики.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по 24% дохи я сегодня сам готов купить на парочку млн
лично себе
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мене найбільше дивує, що досі не луснули всі криптовалюти. Може, справді то чогось вартує? Хоча криза тільки почалась, ще цілком можливо, що відбудеться їх колапс
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нет желания и возможности перечитывать весь тот объем за последние 1,5 суток.
Просто расскажу:
Вчера удалось слиться по 28.2(Киев), держал бы дольше, т.к. считаю, что 30 сейчас не предел, но горели сроки оплаты
Словить дневной пик оказалось довольно легко, т.к. мониторил ситуацию ежеминутно по всем источникам.
Сумму выкупили "сотрудники банка", с последующей продажей страждущим, благодарили все.
Очень жесткий дефицит валюты.
Но при этом касса отбраковала некоторое количество купюр изза штампиков, потертостей и пятен. Предлагали выкупить их со скидкой)
Откат пошел через час, повезло#1.
К слову и после отката еще можно было слить белке и пумбу по 28,1.
Вся гривна ушла в бетон, строится,
получил скидку при полной оплате и доп. акции. Получилось ~650$/м2
Предварительно еще открыл кредит в гривне под ~18%.
Сегодня цену за м2 подняли на ~10% и доступные варианты остались уже не интересные, повезло#2.
Объект готов на 80%, шансы на сдачу в срок с учетом жесткача даже имееются.
Если же жесткач будет еще сильнее предполагаемого, то и деньги эти не помогут.
Но конечно очень очково...поэтому завидовать тут точно нечему, предстоит "веселое" ожидание
Такой вот валидольный экспириэнс в схлопывающеемся от карантина городе.
Третий раз в жизни понимаю, что не зря получил корочку финансиста на вечерке. Предыдущий был в феврале 14го и летом 2008.
ПС. На не связанный остаток гривны для души накупил серебрянных архистратигов, но это конечно копейки
На просадке серебра, оказалось самый дешевый способ выйти из гривны на тот момент.
Всем благ, здоровья и холодного рассудка
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 18 бер, 2020 22:42, всього редагувалось 5 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:37
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:39
друг работает в ряду молочных сыр заводов, это Одесский Привоз в киевской области открылся, и тут же на карантин
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:39
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